Лидерами роста деловой активности в РТ стали Нижнекамский, Камско-Устьинский и Муслюмовский районы

Лидерами роста деловой активности в Татарстане стали Нижнекамский, Камско-Устьинский и Муслюмовский районы.

При этом в аутсайдерах рейтинга оказались Апастовский, Азнакаевский и Сармановский районы РТ. Об этом на IX расширенном заседании Совета по предпринимательству при президенте РТ сообщил уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов.

Кроме того, он отметил, что большие надежды возлагаются на Казань. Здесь, по словам Нагуманова, остается высоким запрос на все ресурсы.

Ранее аналитическая служба «Реального времени» составила рейтинг районов Татарстана по итогам первого квартала 2018 года. В лидерах рейтинга были Зеленодольский, Азнакаевский и Нижнекамский районы.