Число самозанятых в России превысило 100 тыс. человек

Фото: Максим Платонов

На данный момент число официально зарегистрированных самозанятых составляет 103,5 тыс. человек. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин на Форуме малого и среднего бизнеса в рамках ПМЭФ.

По его словам, МЭР и ФНС пытаются разобраться в том, не являются ли самозанятыми ушедшие микропредприятия, пишет ТАСС.

Напомним, 31 мая уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов рассказал, что в Татарстане в качестве самозанятых зарегистрировались более 12 тысяч человек. До этого заместитель председателя ТПП РТ Сергей Карпухин сообщил, что в рамках федерального проекта «Улучшение условий предпринимательской деятельности» к концу 2019 года в России должно появиться 200 тыс. самозанятых, из них 60 тыс. в Татарстане.