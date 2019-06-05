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Экономика

Число самозанятых в России превысило 100 тыс. человек

18:04, 05.06.2019
Число самозанятых в России превысило 100 тыс. человек
Фото: Максим Платонов

На данный момент число официально зарегистрированных самозанятых составляет 103,5 тыс. человек. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин на Форуме малого и среднего бизнеса в рамках ПМЭФ.

По его словам, МЭР и ФНС пытаются разобраться в том, не являются ли самозанятыми ушедшие микропредприятия, пишет ТАСС.

Напомним, 31 мая уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов рассказал, что в Татарстане в качестве самозанятых зарегистрировались более 12 тысяч человек. До этого заместитель председателя ТПП РТ Сергей Карпухин сообщил, что в рамках федерального проекта «Улучшение условий предпринимательской деятельности» к концу 2019 года в России должно появиться 200 тыс. самозанятых, из них 60 тыс. в Татарстане.

Экономика
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