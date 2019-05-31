Бизнес-омбудсмен РТ: «Более 12 тысяч татарстанцев стали самозанятыми»

Уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов рассказал, что в Татарстане в качестве самозанятых зарегистрировались более 12 тысяч человек.

«На сегодняшний день более 12 тысяч татарстанцев стали самозанятыми, и они успешно функционируют», — рассказал Нагуманов в рамках online-конференции «Реального времени».

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что эта цифра говорит об успехе и востребованности этой формы.

По словам Нагуманова, в Татарстане, по разным оценкам, от 300 до 500 тысяч человек имеют какой-то дополнительный заработок, который подпадает под форму самозанятости.

Он подчеркнул, что основная идея закона о самозанятых заключается не в том, чтобы обложить налогом, а в том, чтобы вывести этих людей из тени.

Ранее заместитель председателя ТПП РТ Сергей Карпухин рассказал, что в рамках федерального проекта «Улучшение условий предпринимательской деятельности» к концу 2019 года в России должно появиться 200 тысяч самозанятых, из них 60 тысяч в Татарстане.

