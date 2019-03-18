«Проекты начали выполняться, а федеральный центр еще деньги не отпустил, держит»

Сессия Госсовета: из 15 млрд рублей, запланированных на выполнение нацпроектов, Татарстан получил менее 1 млрд, дефицит бюджета вырос в 5 раз, для врачей денег нет

Госсовет РТ сегодня собрался на 46-е заседание, которое длилось исключительно долго — шесть с половиной часов. Большая часть времени ушла на знакомство с докладами. Депутатам пообещали, что к 2022 году в республике искоренят очереди в детские сады. С рождаемостью в Татарстане «все стабильно» — у одного из парламентариев родился пятый ребенок. Нестабильно — у врачей, размер их зарплаты достиг отчетных показателей только потому, что они пашут на двух ставках, но увеличивать ее не будут, во всяком случае за счет ФОМС. Подробности — в материале «Реального времени».

Приемные семьи возвращают детей в детдома

Госсовет Татарстана решил объять необъятное. В повестке значилось 26 вопросов, в том числе несколько докладов. Депутаты не смогли осилить их без двух перерывов (вопрос третьего поднимался, но от него решили отказаться), во время каждого из которых «отряд» терял часть «бойцов», к концу второго перерыва из 100 парламентариев осталось 67.



Начал министр образования Рафис Бурганов, он сообщил, что в Татарстане в 2019 году построят 29 детских садов, это позволит создать дополнительно более 6 тыс. мест. В 2020—22 годах в Татарстане планируется строительство садиков на 9 тыс. мест, из них 6 тыс. — ясли.

— К 2022 году все дети будут обеспечены местами в детсадах, — пообещал Бурганов.

Депутат Елена Минакова спросила, почему возросло количество случаев, когда приемных детей возвращают в детдома? Бурганов подтвердил, что в 2018 году 100 детей были возращены.

— Где-то родители отказались, где то органы опеки, видя, что не соблюдаются условия, сами инициировали возврат детей. Мы, возвращая детей [в детские дома], тут же думаем, в какие семьи их можно определить, — уточнил Бурганов.

Позже уполномоченный по правам ребенка Гузель Удачина, сказала, что 94% сирот в республике воспитываются в приемных семьях.

Валерий Власов вспомнил о стрельбе в школах и спросил о мерах безопасности. Бурганов ответил, что застраховаться от трагедий пока не получается.

— Взять случай в Перми, все было вовремя — и люди, которые проверяли документы, и ЧОП правильно сработал, и дети, как на учениях, правильно в торговый центр ушли, но случай произошел. Тревожные кнопки везде есть, во всех новых школах, при капремонте они в проект заложены. Здесь основной вопрос — бдительность учеников и педколлектива, — считает министр образования.

«Позавчера у одного из депутатов пятый ребенок родился. Ситуация стабильная»

Ключевой доклад был от министра экономики Татарстана Фарида Абдулганиева, он связан с внесением изменений в «Стратегию-2030», она утверждалась в 2015 году, с тех пор были расширены санкции и приняты новые майские указы. Новый вариант стратегии подогнали под новые задачи, но при этом ключевые показатели, такие как ВРП и производительность труда, остались прежними. Абдулганиев рассказал, что по нацпроектам с федеральным центром остались неподписанными семь соглашений по программам развития экспорта и цифровой экономики.

Всего на выполнение майских указов Татарстану на 5 лет запланировано выделение 48,5 млрд рублей, из них 15,1 млрд – в 2019 году. Пока, посетовал Фарид Абдулганиев, доведена сумма меньше 1 млрд.

– Проекты начали выполняться, а федеральный центр еще деньги не отпустил, держит. Надо активизировать эту работу, — призвал Фарид Мухаметшин.

Один из нацпроектов связан с демографией, с ней, по словам Абдулганеева все хорошо: «Позавчера у одного из депутатов пятый ребенок родился. Ситуация стабильная». Депутаты заметили на слайдах в докладе интересную деталь: стратегия предполагает увеличить продолжительность здоровой жизни до 67 лет.

— Продолжительность здоровой жизни и продолжительность жизни – это два разных показателя. Первый — это продолжительность жизни без систематического обращения к врачу. Без здоровой жизни невозможно обеспечить общую продолжительность жизни, — сказал Абдулганиев.

Дефицит бюджета вырос в 5,5 раз

В связи с поступающими на выполнение нацпроектов деньгами, пришлось внести изменения в бюджет на 2019 год. Скорректированная сумма субвенций и субсидий из федерального бюджета составила 34 млрд рублей. Доходы бюджета Татарстана на этот год увеличиваются на 5,1 млрд рублей и составят 242,2 млрд, расходы увеличиваются на 24 млрд рублей и составят 265,1 млрд рублей. Дефицит – 22,9 млрд рублей.

-Дефицит увеличивается в 5,5 раза, но он покрывается остатками средств на счетах, что позволяет значительно увеличить расходы бюджета. Размер дефицита не превышает ограничений, установленных бюджетным законодательством, – подчеркнул Леонид Якунин, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ.

5,1 млрд доходов распределили на возмещение затрат агропромкомплекса (3,66 млрд. рублей); обеспечение лекарствами (1,1 млрд. рублей); поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (750 тыс. рублей). Расходы – на строительство и капремонт объектов социально-культурной сферы и промышленных парков (8,2 млрд. рублей); поддержку сельского хозяйства (2,6 млрд. рублей); дорожные работы (1,9 млрд. рублей); материально-техническое обеспечение, приобретение оборудования, текущие расходы бюджетных организаций (1,8 млрд. рублей).

«Думать надо как повышать зарплату»: медикам из ФОМС не дадут



Следом утвердили бюджет ФОМС, там доходы увеличились на 131 млн рублей, составив 54 млрд. Перепадет ли что-то врачам, поинтересовался Ильшат Гафуров?

— Известно, что зарплата врачей формируется за счет доходов, получаемых учреждением здравоохранения от ФОМС. Бюджет на 5-6 процентов увеличивается, зарплата значит тоже должна?

В этом году, поднимать зарплаты врачам за счет бюджета ФОМС не будут, ответила руководитель Алсу Мифтахова.

— Тогда каким образом учреждения они будут выполнять майские указы [по увеличению зарплаты врачам]? Мы это делали за счет платных услуг, но бесконечно увеличивать их невозможно? – возразил Гафуров, по его словам необходимый уровень доходов выдерживается благодаря тому, что медики работают на 1,5-2 ставки.

— Совмещения — это в ущерб больным. Качество от этого страдает. В селах врачей узких специальностей не хватает. Думать надо как повышать [зарплату], – обратился Фарид Мухаметшин к Мифтаховой, но ответ не получил.

Нагуманов пожаловался на палочную систему, а Удачина — детьми на семейном обучении

Гузель Удачина рассказала о том, что чаще всего в Татарстане жалуются на то, что не соблюдаются права на образование и жилищные права. Первый вопрос касается нехватки мест в детсадах и отказе приема в 1 класс. Каждое пятое обращение касается конфликтов в школах.

В связи с тем, что ежегодно увеличивается число школьников на семейном обучении, Удачина предложила в каждом муниципалитете выбрать школу на базе, которой создать центр по семейному обучению с оплатой труда педагогов.

Сейчас школы отказываются прикреплять учеников на семейном обучении. Из-за этого за детей сложно контролировать. Вопросом озаботились недавно и прокуратура и МВД.

Бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов рассказал о том, что предприниматели жалуются на проверки. По его словам представители контролирующих органов говорят об установках руководства, согласно которым проверка без назначения штрафов считается неэффективной.



— Профилактика это далеко не самое главное в работе проверяющих. Идет борьба с палочной системой, но общение с контролерами показывает, что у них есть план по «палкам», — сказал Нагуманов.

У «Ватаным Татарстан» новый главный редактор

Хафиз Миргалимов предложил назвать в Казани улицу в честь Жореза Алферова, а Рифат Ганибаев — разрешить инвалидам парковаться на платных парковках. Сейчас в изменением в законодательстве у них это право есть формально — места на ними закреплены, но паркуются на них здоровые автолюбители. Инвалидам приходится искать свободные места или платить штраф.

В заключении 46-го заседания депутаты утвердили нового главного редактора газеты «Ватаным Татарстан» (учредителем издания является Госсовет РТ), им стала Гульнара Сабирова. Ранее Сабирова работала главным редактором «Шахри Казан» и журнала «Сююмбике». «Спортсменка, комсомолка, красавица», — сказала заместитель председателя Госсовета Римма Ратникова, представляя Сабирову.



Прежний главный редактор «Ватаным Татарстан» Миназим Сепперов переходит на другую работу, уточнила Ратникова.

— Это редактор от бога, журналист от бога, совесть татарской нации. Хочется пожелать ему успехов на новой работе, его талант и человеческие качества будут востребованы, — сказал Ильшат Аминов, председатель союза журналистов Татарстана, генеральный директор ТНВ.

«Ватаным Татарстан» Сепперов возглавлял с 2003 года, где он будет работать теперь уточнили.