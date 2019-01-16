Бизнес-омбудсмен РТ: перевод сотрудников в статус самозанятых можно понять

Татарстанский бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов считает, что предпринимателей, которые переводят сотрудников в статус самозанятых, можно понять. По его словам, таким образом компании пытаются повысить доходы работников.



«В ситуации, когда экономика не растет в темпах, сопоставимых с реальной инфляцией, предпринимателям это видится привлекательным способом», — добавил бизнес-омбудсмен.

Однако ряд специалистов усомнился в действенности схемы и принципа работы самозанятых.

«Для руководящих работников компании-работодателя это чревато серьезной ответственностью, вплоть до уголовной. А работникам это просто невыгодно, поскольку они практически полностью лишаются соцзащиты», — высказала мнение директор консалтинговой фирмы «Леонат» Наталья Николаева.

Мнения экспертов о плюсах и минусах нового статуса для всех сторон трудовых отношений читайте в материале «Реального времени».

