«К физлицу Роспотребнадзор прийти не может, а к самозанятому — уже может»
Чего боятся самозанятые? Депутаты прислушались с микробизнесу и УФНС
В Казани Совет по предпринимательству провел первое публичное обсуждение федерального законопроекта, регулирующего деятельность самозанятых. Тема волнующая, особенно в Татарстане, который стал пилотным регионом. На местном микробизнесе собираются откатать закон, поэтому у предпринимателей решили спросить что их больше всего беспокоит. Оказалось, что легализуясь, они становятся беззащитными перед контрольными органами, и к косметологам на дому могут применяться такие же требования, как к салонам красоты. Мнения бизнеса собираются учесть, по крайне мере, все вопросы депутат Айрат Фаррахов, который будет выступать на чтениях в Госдуме, записывал в блокнотик. Подробности — в материале «Реального времени».
15 млн самозанятых на 150 млн жителей?
Закон о самозанятых — тем острая, тем более в Татарстане. На республике и еще трех регионах (Москве, Московской и Калужской областях) собираются в течение 10 лет испытывать новый налоговый режим, который должен вывести микробизнес из тени.
По оценке руководителя УФНС по Татарстану Марата Сафиуллина 15—20 млн человек в России являются самозанятыми (позволим себе усомниться в этой цифре, поскольку в России всего около 150 млн жителей, включая детей и каждый 10-й не может быть самозанятым, — прим. ред.). Это репетиторы, няни, фотографы, переводчики, косметологи, швеи и «мамочки с тортиками», которых «прижать к ногтю» на Совете по предпринимательству весной просила директор «Бэхэтлэ» Муслима Латыпова. Сафиуллин уточнил, что правительство России с 2013 года пыталось привлечь к правовому статусу самозанятых: создали регистр, который не подразумевал уплату налогов, но по всей России таким образом легализовались только 1 500 человек.
Видимо власти решили, что к 2018 году самосознание граждан выросло и предложили другую форму. Законопроект о самозанятых Госдума собирается принять до конца года, участвовать в обсуждении от Татарстана будет Айрат Фаррахов. Примечательно, что депутаты решили услышать избирателей до окончательного принятия — Фаррахов, например, записывал замечания, высказанные на встрече, в блокнотик.
«Какая бюрократия?! Что самозанятые считают бюрократией?»
Зарегистрироваться самозанятыми могут лица, не имеющие наемных работников и не зарабатывающие больше 2,4 млн в год. При этом, если они обслуживают физлиц, налог составит 4%, юридических лиц — 6%. В качестве поощрения, на первые 2 года полагается налоговый вычет и придется платить 3% и 4% соответственно.
Сумма налога самозанятых вполне устраивает, а что же их волнует? Бюрократия. По этой причине они не оформляют ИП. «Какая бюрократия?! Что самозанятые считают бюрократией?», — недоумевал Сафиуллин. По его словам, в части взаимодействие с налоговой бюрократия сведено на нет. Ходить туда не придется. Все расчеты будут происходить через приложение «Мой налог», которое сейчас разрабатывается.
— Вам ничего не нужно будет делать, кроме того как фиксировать в программе все операции по получению вознаграждения. Мы должны будем всю информацию, которую вы передадите до 10-го числа, обработать, а вы — до 25-го заплатить, — обрисовал вкратце систему Марат Сафиуллин.
Айрат Фаррахов предложил «привязать» это еще и к банковской карте. Все расчеты автоматически будут поступать в налоговую, и человек вообще освобождается от каких-либо телодвижений.
— Банк имеет право передавать информацию в налоговые органы. Автоматически налоговые органы удерживают, то есть кредитное учреждение, где состоит самозанятый, выполняет всю работу.
«Мамочкам с тортиками» налог на самозанятых не подойдет?
Это, конечно, удобно, возразили предприниматели, если бы не одно но.
— На карту перекидывают деньги туда-сюда, все транзакции автоматически будут считать доходом? Налог должен сниматься за оказанные услуги, а не за перевод денег?
Оказалось, что вручную можно регулировать, что является доходом, а что нет — тут не налоговая, а совесть — главный контролер.
Девушка по имени Айгуль, которая занимается ручной работой, сказала, что ей не нравится, что налоги будут выплачиваться исходя из транзакций, а не из прибыли.
— У меня много затрат на материалы — 100 рублей товар, из них 50 — на материалы, а налог я будут платить со 100 рублей? Возможно, ли вычитать расходы? — поинтересовалась она.
Айрат Фаррахов ответил, что нет. Налог на самозанятых предполагает минимальную отчетность, что невозможно, если высчитывать все расходы. А для таких, как Айгуль, государство предлагает другой режим налогооблажения — «доходы минус расходы». Получается, что налог на самозанятых не подходит и пресловутым «мамочкам с тортиками», у которых расходы на продукты так же занимают значительную часть в ценнике.
«К физлицу Роспотребнадзор прийти не может, а к самозанятому — уже может»
Еще одна фобия самозанятых — проверки. Не окажется ли, что после того, как они легализуются, познакомиться с ними захочет Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Рособрнадзор и другие ревизоры?
— Уплачивая налоги вы становитесь легальными и Роспотребнадзор вас видит. Но они и сейчас к вам могут прийти, если вы отравите покупателя своей продукцией, а если у вас все нормально, то к вам не придут, — попытался успокоить Сафиуллин.
Но как уверяют предприниматели, так как они работают на дому, то с проверкой к ним прийти не могут — неприкосновенность жилища никто не отменял, а вот после легализации — вполне.
— К физлицу Роспотребнадзор прийти не может, а к самозанятому — уже может. В этой ситуации самозанятый пока не защищен, — согласился бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов
— Давайте еще один абзац напишем — освободить от проверок в течении года, предложил Леонид Якунин, председатель комитета Госсовета по налогам, бюджету и финансам.
У Сафиуллина на этот счет другая точка зрения. «Предположим, самозанятый — слесарь, после починки батареи затопило весь дом. Кто будет отвечать? Ответа на этот вопрос нет, и он зависает», — сказал Сафиуллин.
«Не знаю», — на вопрос о проверках ответил и Фаррахов.
«В основе решения этого вопроса пополнения бюджета нет»
Еще одна волнующая тема — это контрольно-кассовые аппараты. Законопроект не предполагает их использование. Предприниматели поддерживают это, но потребители их услуг могут возражать.
— Для чего нужен чек? Чтобы я получил налоговый вычет. Я для себя запланировал внести эти поправки в законопроект. Мои дети получают образование, пользуются медицинскими услугами, и за это мы может вернуть себе налоги. Например, час репетитора в Москве стоит 3 500 рублей — приличная сумма получается, — сказал Айрат Фаррахов.
Еще один вопрос, который придется решить во время чтений в Госдуме — куда налог будет уходить. В казну региона, где зарегистрирован самозанятый или в регион, где он фактически живет и работает. «Я вот, например, живу в Москве, а прописан в Высокогорском районе. Этот вопрос не прописан, куда будут уходить эти 4 процента», — говорит Айрат Фаррахов.
— Любой законопроект, который принимается, проходит доработку и здесь, поскольку это эксперимент на 10 лет, то практика покажет, — посоветовал не волноваться ни властям, ни бизнесменам Леонид Якунин.
Закон, даже когда будет принят, он не становится «обязаловкой», самозанятый сам решает легализоваться ему или нет. По словам Айрата Фаррахова, в основе закона не стоит вопрос пополнения бюджета.
— В основе решения этого вопроса пополнения бюджета нет. Это небольшие ассигнования, которые будут поступать в бюджеты субъекта. Вопросы в другом — на сегодняшний день это проблема экономики, деловой активности в стране и проблема этих людей. Они не могут взять кредит, не могут оформить ипотеку, не могут формировать свои пенсионные права, — сказал Фаррахов, отвечая на вопрос «Реального времени» о том, на сколько может пополниться государственная казна после введения закона о самозанятых.
По словам собеседника издания, закон о самозанятых — это больше переход на новый, более мягкий налоговый режим.
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