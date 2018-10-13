«К физлицу Роспотребнадзор прийти не может, а к самозанятому — уже может»

Чего боятся самозанятые? Депутаты прислушались с микробизнесу и УФНС

Фото: Олег Тихонов

В Казани Совет по предпринимательству провел первое публичное обсуждение федерального законопроекта, регулирующего деятельность самозанятых. Тема волнующая, особенно в Татарстане, который стал пилотным регионом. На местном микробизнесе собираются откатать закон, поэтому у предпринимателей решили спросить что их больше всего беспокоит. Оказалось, что легализуясь, они становятся беззащитными перед контрольными органами, и к косметологам на дому могут применяться такие же требования, как к салонам красоты. Мнения бизнеса собираются учесть, по крайне мере, все вопросы депутат Айрат Фаррахов, который будет выступать на чтениях в Госдуме, записывал в блокнотик. Подробности — в материале «Реального времени».

15 млн самозанятых на 150 млн жителей?

Закон о самозанятых — тем острая, тем более в Татарстане. На республике и еще трех регионах (Москве, Московской и Калужской областях) собираются в течение 10 лет испытывать новый налоговый режим, который должен вывести микробизнес из тени.

По оценке руководителя УФНС по Татарстану Марата Сафиуллина 15—20 млн человек в России являются самозанятыми (позволим себе усомниться в этой цифре, поскольку в России всего около 150 млн жителей, включая детей и каждый 10-й не может быть самозанятым, — прим. ред.). Это репетиторы, няни, фотографы, переводчики, косметологи, швеи и «мамочки с тортиками», которых «прижать к ногтю» на Совете по предпринимательству весной просила директор «Бэхэтлэ» Муслима Латыпова. Сафиуллин уточнил, что правительство России с 2013 года пыталось привлечь к правовому статусу самозанятых: создали регистр, который не подразумевал уплату налогов, но по всей России таким образом легализовались только 1 500 человек.

Видимо власти решили, что к 2018 году самосознание граждан выросло и предложили другую форму. Законопроект о самозанятых Госдума собирается принять до конца года, участвовать в обсуждении от Татарстана будет Айрат Фаррахов. Примечательно, что депутаты решили услышать избирателей до окончательного принятия — Фаррахов, например, записывал замечания, высказанные на встрече, в блокнотик.

По оценке руководителя УФНС по Татарстану Марата Сафиуллина, 15—20 млн человек в России являются самозанятыми



«Какая бюрократия?! Что самозанятые считают бюрократией?»

Зарегистрироваться самозанятыми могут лица, не имеющие наемных работников и не зарабатывающие больше 2,4 млн в год. При этом, если они обслуживают физлиц, налог составит 4%, юридических лиц — 6%. В качестве поощрения, на первые 2 года полагается налоговый вычет и придется платить 3% и 4% соответственно.

Сумма налога самозанятых вполне устраивает, а что же их волнует? Бюрократия. По этой причине они не оформляют ИП. «Какая бюрократия?! Что самозанятые считают бюрократией?», — недоумевал Сафиуллин. По его словам, в части взаимодействие с налоговой бюрократия сведено на нет. Ходить туда не придется. Все расчеты будут происходить через приложение «Мой налог», которое сейчас разрабатывается.

— Вам ничего не нужно будет делать, кроме того как фиксировать в программе все операции по получению вознаграждения. Мы должны будем всю информацию, которую вы передадите до 10-го числа, обработать, а вы — до 25-го заплатить, — обрисовал вкратце систему Марат Сафиуллин.

Айрат Фаррахов предложил «привязать» это еще и к банковской карте. Все расчеты автоматически будут поступать в налоговую, и человек вообще освобождается от каких-либо телодвижений.

— Банк имеет право передавать информацию в налоговые органы. Автоматически налоговые органы удерживают, то есть кредитное учреждение, где состоит самозанятый, выполняет всю работу.

Айрат Фаррахов предложил «привязать» это еще и к банковской карте. Все расчеты автоматически будут поступать в налоговую, и человек вообще освобождается от каких-либо телодвижений



«Мамочкам с тортиками» налог на самозанятых не подойдет?

Это, конечно, удобно, возразили предприниматели, если бы не одно но.

— На карту перекидывают деньги туда-сюда, все транзакции автоматически будут считать доходом? Налог должен сниматься за оказанные услуги, а не за перевод денег?

Оказалось, что вручную можно регулировать, что является доходом, а что нет — тут не налоговая, а совесть — главный контролер.

Девушка по имени Айгуль, которая занимается ручной работой, сказала, что ей не нравится, что налоги будут выплачиваться исходя из транзакций, а не из прибыли.

— У меня много затрат на материалы — 100 рублей товар, из них 50 — на материалы, а налог я будут платить со 100 рублей? Возможно, ли вычитать расходы? — поинтересовалась она.

Айрат Фаррахов ответил, что нет. Налог на самозанятых предполагает минимальную отчетность, что невозможно, если высчитывать все расходы. А для таких, как Айгуль, государство предлагает другой режим налогооблажения — «доходы минус расходы». Получается, что налог на самозанятых не подходит и пресловутым «мамочкам с тортиками», у которых расходы на продукты так же занимают значительную часть в ценнике.

«В этой ситуации самозанятый пока не защищен», — согласился бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов



«К физлицу Роспотребнадзор прийти не может, а к самозанятому — уже может»



Еще одна фобия самозанятых — проверки. Не окажется ли, что после того, как они легализуются, познакомиться с ними захочет Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Рособрнадзор и другие ревизоры?

— Уплачивая налоги вы становитесь легальными и Роспотребнадзор вас видит. Но они и сейчас к вам могут прийти, если вы отравите покупателя своей продукцией, а если у вас все нормально, то к вам не придут, — попытался успокоить Сафиуллин.

Но как уверяют предприниматели, так как они работают на дому, то с проверкой к ним прийти не могут — неприкосновенность жилища никто не отменял, а вот после легализации — вполне.

— К физлицу Роспотребнадзор прийти не может, а к самозанятому — уже может. В этой ситуации самозанятый пока не защищен, — согласился бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов

— Давайте еще один абзац напишем — освободить от проверок в течении года, предложил Леонид Якунин, председатель комитета Госсовета по налогам, бюджету и финансам.

У Сафиуллина на этот счет другая точка зрения. «Предположим, самозанятый — слесарь, после починки батареи затопило весь дом. Кто будет отвечать? Ответа на этот вопрос нет, и он зависает», — сказал Сафиуллин.

«Не знаю», — на вопрос о проверках ответил и Фаррахов.

«Любой законопроект, который принимается, проходит доработку и здесь, поскольку это эксперимент на 10 лет, то практика покажет», — посоветовал не волноваться ни властям, ни бизнесменам Леонид Якунин



«В основе решения этого вопроса пополнения бюджета нет»



Еще одна волнующая тема — это контрольно-кассовые аппараты. Законопроект не предполагает их использование. Предприниматели поддерживают это, но потребители их услуг могут возражать.

— Для чего нужен чек? Чтобы я получил налоговый вычет. Я для себя запланировал внести эти поправки в законопроект. Мои дети получают образование, пользуются медицинскими услугами, и за это мы может вернуть себе налоги. Например, час репетитора в Москве стоит 3 500 рублей — приличная сумма получается, — сказал Айрат Фаррахов.

Еще один вопрос, который придется решить во время чтений в Госдуме — куда налог будет уходить. В казну региона, где зарегистрирован самозанятый или в регион, где он фактически живет и работает. «Я вот, например, живу в Москве, а прописан в Высокогорском районе. Этот вопрос не прописан, куда будут уходить эти 4 процента», — говорит Айрат Фаррахов.

— Любой законопроект, который принимается, проходит доработку и здесь, поскольку это эксперимент на 10 лет, то практика покажет, — посоветовал не волноваться ни властям, ни бизнесменам Леонид Якунин.

Закон, даже когда будет принят, он не становится «обязаловкой», самозанятый сам решает легализоваться ему или нет. По словам Айрата Фаррахова, в основе закона не стоит вопрос пополнения бюджета.

— В основе решения этого вопроса пополнения бюджета нет. Это небольшие ассигнования, которые будут поступать в бюджеты субъекта. Вопросы в другом — на сегодняшний день это проблема экономики, деловой активности в стране и проблема этих людей. Они не могут взять кредит, не могут оформить ипотеку, не могут формировать свои пенсионные права, — сказал Фаррахов, отвечая на вопрос «Реального времени» о том, на сколько может пополниться государственная казна после введения закона о самозанятых.

По словам собеседника издания, закон о самозанятых — это больше переход на новый, более мягкий налоговый режим.

1 / 18 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов