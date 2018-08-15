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Минниханов — главам районов РТ: «Жалоба как подарок. Надо исходить из этого»

17:01, 15.08.2018
Минниханов — главам районов РТ: «Жалоба как подарок. Надо исходить из этого»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сегодня прошло IX расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. Татарстанский лидер Рустам Минниханов перед его началом обратился к главам районов.

«Должен сказать сразу коллегам из муниципалитетов — воспринимайте это как есть. Никакой озлобленности, просто нам надо исправлять ситуацию», — заявил Минниханов. «Жалоба как подарок. Надо исходить из этого», — добавил он.

Напомним, уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов во время своего доклада сообщил, что количество оштрафованных предпринимателей в 2018 году сократилось вдвое. При этом, по его словам, больше половины бизнесменов заявили об ухудшении условий для бизнеса.

ОбществоВласть Татарстан
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