Минниханов — Нагуманову: «Никто тебя, кроме меня, снять с работы не может»

Уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов выступал сегодня на IX расширенном заседании Совета по предпринимательству при президенте РТ.

Перед началом его выступления спикера подбодрил глава Татарстана Рустам Минниханов. «Уверенным голосом все докладывай. Твои полномочия на 5 лет продлены, не волнуйся. Никто тебя, кроме меня, снять с работы не может», — заявил он.

Напомним, Нагуманов во время доклада сообщил, что количество оштрафованных предпринимателей в 2018 году сократилось вдвое. При этом, по его словам, больше половины бизнесменов заявили об ухудшении условий для бизнеса.