Количество оштрафованных предпринимателей в РТ в 2018 году снизилось вдвое

Количество оштрафованных предпринимателей в 2018 году сократилось вдвое. Так, если в 2017-м таким образом были наказаны 20% от общего числа бизнесменов, то в текущем — 9%.

По словам уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова, снижение количества штрафов стало возможным в результате применения практики предупреждения и профилактики. Об этом он заявил на IX расширенном заседании Совета по предпринимательству при президенте РТ.

Несмотря на это, больше половины предпринимателей РТ ранее заявили об ухудшении условий для бизнеса.