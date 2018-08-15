Количество оштрафованных предпринимателей в РТ в 2018 году снизилось вдвое
Количество оштрафованных предпринимателей в 2018 году сократилось вдвое. Так, если в 2017-м таким образом были наказаны 20% от общего числа бизнесменов, то в текущем — 9%.
По словам уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова, снижение количества штрафов стало возможным в результате применения практики предупреждения и профилактики. Об этом он заявил на IX расширенном заседании Совета по предпринимательству при президенте РТ.
Несмотря на это, больше половины предпринимателей РТ ранее заявили об ухудшении условий для бизнеса.АналитикаОбществоВласть Татарстан
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