Тимур Нагуманов на полгода останется секретарем Совета по предпринимательству при президенте РТ

Врио руководителя исполкома Альметьевского района Тимур Нагуманов останется секретарем Совета по предпринимательству при Президенте РТ. Он будет занимать эту должность еще полгода, заявил на расширенном заседании Совета глава республики Рустам Минниханов.

По его словам, такое решение принято, чтобы обеспечить преемственность и выполнение текущих задач совета.

Напомним, 24 июня Минниханов освободил от должности уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова. Позднее Нагуманов был утвержден и. о. руководителя исполкома Альметьевского района.

На данный момент кандидатуры на пост бизнес-омбудсмена не раскрываются. «Реальное время» выяснило, как работает аппарат уполномоченного без Нагуманов.