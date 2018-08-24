Тимур Нагуманов: «Главы подходили, спрашивали: а что ты тут показываешь, что я плохо работаю?»

Онлайн-конференция с уполномоченным при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимуром Нагумановым

Фото: Михаил Платонов

Почему нельзя переходить на личности, кто из глав обиделся на Нагуманова и перестал здороваться с ним и на чьей стороне будет бизнес-омбудсмен Татарстана в деле Хайдара Халиуллина? Об этом во время онлайн-конференции в редакции «Реального времени» рассказал уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов. А также в ходе продолжительной беседы, к примеру, чиновник признался, что для попадания в путинский резерв прыгал со скалы и ложился под БТР.

Объективная оценка или стандартный соцопрос?

Исследование делового климата в 45 районах Татарстана команда бизнес-омбудсмена Тимура Нагуманова проводит уже второй раз. И второй раз оно вызывает общественный резонанс. Если в прошлом году сомнения и нарекания вызвала объективность результатов, то в этом году громко обсуждают и методику, и пессимистичные прогнозы Нагуманова.

— Когда говорят о любом исследовании, все сразу спрашивают про методику. Мы не придумали ничего сверхуникального. Мы проанализировали международный опыт, опыт Российской Федерации. Самая главная задача, которая перед нами стояла, — не просто провести анализ, наша задача — узнать мнение бизнеса. За глаза можно оценивать что угодно. Но надо спрашивать у самого человека, — говорит Тимур Нагуманов.

Рейтинг основан на методике индекса RSBI, который выводит «ОПОРА России» совместно с международной исследовательской компанией Magram Research и «Ак Барс» Банком. Бизнесменам задают простые вопросы про деловую активность: как меняется прибыль, выручка, кадровая политика, а также интересуются прогнозами предпринимателей — как он оценивает текущую ситуацию вокруг себя и какие проблемы ожидает. Количество участников в опросе в этом году выросло в два раза — до 8 100 человек (в 2017 году их было 4 800). Ответ ли это Нагуманова критикам или случайность, бизнес-омбудсмен прокомментировал так:

Это небывалая цифра по исследованиям в регионе. На всю страну 2 тысячи человек опрашивают. В следующий раз получится нам увеличить цифру или нет, задача такая не стоит



«Мы пошли более технологическим путем. Мы вместе с Министерством связи разработали систему оценки через мобильные приложения «Госуслуги РТ». В крупных городах мы провели большое количество опросов как раз благодаря мобильным приложениям. Так, в прошлом году в Казани опросили 500 человек через кол-центр, в этом году 2 600 предпринимателей. В Набережных Челнах эта цифра — 1 200 человек. С одной стороны, мы частично ответили на критику. С другой стороны, если снова вернуться к методологии, 100 человек опрошенных на муниципалитет, за исключением Челнов и Казани, — это предостаточная с точки зрения методологии выборка, которая позволяет ответить на все эти вопросы». То есть фактически исследование построено на мнении порядка 5% представителей предпринимательского сообщества.

По мнению бизнес-омбудсмена, 5% для цифр в социологии предостаточно. Главное, какая выборка кроется внутри исследования.

— Это небывалая цифра по исследованиям в регионе. На всю страну 2 тысячи человек опрашивают. В следующий раз получится нам увеличить цифру или нет, задача такая не стоит. Представьте 8 100 предпринимателей: если визуально собрать их на футбольном стадионе, это толпа, с мнением которой просто невозможно не считаться, — уверен Тимур Нагуманов.

Несмотря на волну критики, уполномоченный по защите прав предпринимателей заявил «Реальному времени», что исследование 3.0 обязательно будет и к нему уже началась подготовка, причем у команды есть желание анализировать бизнес-среду гораздо чаще. Но пока не знают, как это технически и физически сделать.

«Главы подходили, спрашивали: а что ты тут показываешь, что я плохо работаю?»



— Были такие истории. Перед самым мероприятием, когда люди увидели цифры в буклетах, некоторые подходили.

— Главы подходили?

— Да, главы. Я говорил: стоп, во-первых, не так. Многие люди не хотят слушать, швыряют на стол этот буклет, уходят и говорят, что два человека на базаре опросил, ты сам не приезжал.

Исследование делового климата — это не оценка руководства района и его команды. По мнению Нагуманова, это оценка ситуации в целом. Возможно, один мелкий контролер кошмарит бизнес или в другом месте система дает сбой, и именно поэтому у предпринимателя реально ухудшилось настроение. Но управлять этой ситуацией все равно должна местная власть, считает бизнес-омбудсмен:

Можно бесконечно обсуждать, но если главе неважно мнение как минимум 100 предпринимателей, у меня нет комментариев по этому вопросу



«Это, конечно, смешно, когда люди таким образом реагируют. Во-первых, предпринимателям мы не задавали вопрос, что они думают о главе. Исследование — это некий инструмент, чтобы дать главе как лакмусовую бумажку. У тебя есть проблемы на территории, давай с ними разбирайся. Можно бесконечно обсуждать, но если главе неважно мнение как минимум 100 предпринимателей, у меня нет комментариев по этому вопросу. Мы обнаружили еще одну деталь, заметим, немаловажную — в прошлом году в исследовании присутствовала оценка бизнеса местной власти. Тогда 21% опрошенных посчитал, что власть скорее мешает бизнесу, 36% дали нейтральную оценку».

Прокомментировал Нагуманов и то, почему эти данные исчезли в 2018 году:

— В этом году мы убрали часть показателей, сделано это по одной причине — эти цифры в дальнейшем никем не используются для работы. В прошлом году на обратную связь с нами вышли только Нижнекамск, Альметьевск, Буинск и Казань. Мы с ними со всеми провели подробный разбор. Все остальные увидели общую таблицу и им этого было достаточно, они больше ничего с этим не делали. Президент тогда всем районам поручил создать дорожные карты по улучшению делового климата и бизнес-активности. Все представили, но большинство очень формально подошли к вопросу, — подчеркнул Тимур Нагуманов.

Информация об этом показателе исследования существует, как пояснил гость, таблица выдается Советом по предпринимательству по запросу. На сегодня только восемь районов вышли на связь, в том числе по этому поводу. Это Нижнекамск, Альметьевск, Казань, Арск, Азнакаево, Набережные Челны, Бугульма. Вспомнить еще один район бизнес-омбудсмен, увы, не смог. Прямой эфир дал о себе знать, похоже.

Все откликнувшиеся муниципалитеты пригласили команду Нагуманова, чтобы подробно разобрать ситуацию. Кстати, результаты после первого исследования и адекватной реакции на него есть — в том же Нижнекамске, например. По словам Тимура Нагуманова, тематику развития бизнеса в этом городе вместе с главой он прорабатывает более 5 лет. Год назад Айдар Метшин сделал это темой №1. На работу был приглашен Радмир Беляев, заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов, его считают одним из самых эффективных управленцев в районе по развитию бизнеса. Работу в городе выстроили системную, с учетом рекомендаций и подсказок уполномоченного по защите прав предпринимателей. И сегодня Нижнекамск в лидерах нового рейтинга.

Этот нарыв — его надо вскрывать, и чем глубже мы его вскроем, тем лучше мы поймем проблематику. Наша задача была донести, что тренд нехороший. Нужен был эффект холодного душа для некоторых, и мы видим, что этот эффект есть



Чтобы выйти из этого пике, нужно принять экстраординарные меры



— Многие спрашивают, как вы так решились рассказать о том, что есть серьезные проблемы. Коллеги из других регионов звонили, неужели, говорят, так все плохо. У татар же всегда все хорошо. Задача была простая. От председателя Совета Рустама Минниханова был запрос — нам не нужна похвала, нам не нужно рассказывать красивые истории. Мы должны вскрывать конкретные проблемы. Этот нарыв — его надо вскрывать, и чем глубже мы его вскроем, тем лучше мы поймем проблематику. Наша задача была донести, что тренд нехороший. Нужен был эффект холодного душа для некоторых, и мы видим, что этот эффект есть, — так Нагуманов комментирует тренд этого года — падение деловой активности.

Положительная деловая активность наблюдается только в пяти районах из 45 в рейтинге. «Эта тенденция нас сильно напугала. Негативный тренд по спаду деловой активности и настроений — общероссийский. Это связано с экономическими проблемами, санкциями, изменением курса, снижением платежеспособности населения и, соответственно, целый веер проблем за ними идет», — объясняет ситуацию бизнес-омбудсмен.

«Бизнес говорит, что, думали, дно уже поймали. А сейчас ситуация такая, что дно еще ниже ушло. Особенно это касается сферы торговли, услуг. У нас этого бизнеса очень много, и он в общей массе влияет на настроения», — добавляет Нагуманов.

Так, в ряде отстающих районов у предпринимателей вообще исчез запрос на получение кредитов, увеличение кадров. Эта стагнация может обернуться критической ситуацией. В Казани же, где сосредоточена почти половина бизнеса республики по количеству и объемам, несмотря на падение настроения, у бизнеса весьма серьезные запросы на финансы и на кадры. Президент республики поручил омбудсмену проехать по всем отстающим районам. Как он и его команда с этим справятся, пока неизвестно. Отстающих в этом году слишком много.

Наш президент, наоборот, показал тренд — не надо уходить от проблемы. Да, проблемы есть. Да, плохо. Но с «плохо» надо уметь работать. А не пытаться уйти от этого «плохо», просто закрывшись



Главы по-разному реагируют. Кто-то подходил с большой обидой, кто-то почти не здоровается



— Это абсолютно нормально, я сам был в шкуре главы.

— Вы бы подошли?

— Конечно. А смысл не подходить? От этого в лучшую сторону ничего не изменится. Это попытка ухода от проблемы. Наш президент, наоборот, показал тренд — не надо уходить от проблемы. Да, проблемы есть. Да, плохо. Но с «плохо» надо уметь работать. А не пытаться уйти от этого «плохо», просто закрывшись.

Некоторые районы Татарстана еще в прошлом году пошли на экстраординарные меры после обнародования результатов рейтинга. Это Нижнекамск, Альметьевск, Казань, Буинск, Набережные Челны, Бугульма.

— Это не говорит о том, что другие не готовы. Здесь вопрос в другом: если руководитель района и его команда готовы конструктивно обсудить проблематику, мы добьемся с ними успеха. Это доказывают Альметьевск, Нижнекамск, Казань, по рейтингу прошлого года. Если районная администрация не готова к такому диалогу, если они закрыты и сосредоточены на том, как мы считали, там диалога не получится, — комментирует ситуацию Нагуманов.

Признается, дружить и «подмасливать» его никто не пытается, важнее выстроить конструктивный диалог. Восемь районов заявили о таком желании. Примеры успешных экстраординарных мер можно найти в Альметьевске. Глава Айрат Хайруллин полностью отказался от административных штрафов. Это вечная больная тема для бизнеса. «Мы же видим, что ежегодно объем штрафов не уменьшается, а он должен был уменьшаться. Это отчасти как сбор средств с бизнеса, пополнение каких-то там статей расходов», — уверен бизнес-омбудсмен. В Альметьевске начали работать по профилактике и выносить предупреждения. И… в этом году Альметьевск стал первым в республике по экологической чистоте. Штрафов нет, грязи, мусора и снега тоже.

— В Нижнекамске у нас же не рай земной, чтобы общероссийские тренды на них не влияли. Тем не менее активность и настроение там растут, — приводит еще один пример Тимур Нагуманов.

Сегодня тот день, когда нужно бить тревогу всем, уверен уполномоченный по защите прав предпринимателей. Интересно, что бьют тревогу наиболее активные районы. Тот же Нижнекамск уже сегодня неоднократно выходил на связь. Если обратная связь от глав неоднозначная, то большинство предпринимателей посчитали исследование делом объективным, важным и нужным, ждут, что на местах ситуация начнет меняться. Кстати, небольшое замечание: несмотря на анонимность, некоторые предприниматели побоялись проходить опрос.

Я как бизнес-омбудсмен не имею права заниматься популизмом и говорить лозунги. Все ждут, что, как что-то случилось, я залезу на броневик и буду кричать с него



«В деле Хайдара Халиуллина пока недостаточно экспертизы для того, чтобы иметь какое-то мнение, виновен он или нет»



По уголовному делу Хайдара Халиуллина, экс-президента Ассоциации малого и среднего бизнеса, Тимур Нагуманов осторожен в высказываниях.

— Все неоднозначно в этом деле, как видит следствие, это целая серьезная мошенническая схема. Насколько он виновен или участвовал в этом процессе? У меня есть определенные сомнения как с этой, так и той стороны. Мы получили очередное обращение Хайдара Хайрулловича, запросили у него необходимые документы от его адвокатов. Я как бизнес-омбудсмен не имею права заниматься популизмом и говорить лозунги. Все ждут, что, как что-то случилось, я залезу на броневик и буду кричать с него. У нас в этом деле пока недостаточно экспертизы для того, чтобы иметь какое-то мнение, виновен он или нет, — заявил Нагуманов.

На данный момент запрошены документы, команда Нагуманова сделает экспертизу, чтобы понять, насколько обоснованы обвинения. Если найдутся какие-либо зацепки, то бизнес-омбудсмен и юристы начнут работать с правоохранительными органами и прокуратурой.

Отмахиваться от любого, кто к нам обратился, нельзя. Нужно с каждым работать и каждому нужно помочь



Пятилетка на должности и продление срока полномочий. В числе достижений, Тимур Нагуманов назвал создание Совета по предпринимательству как уникальный в стране опыт по работе с системными проблемами. Копировать этот опыт мало у кого получается. Большие надежды на новый центр правовой защиты бизнеса — это площадка, где сконцентрированы все ресурсы по защите прав бизнеса, по решению системных и локальных проблем предпринимательства. Именно здесь будут консультировать самозанятых.

— Самозанятые на учет не встают, не вставали и вставать не будут. От них пока никто и не требует. Та форма постановки и та форма, которая есть сегодня, она по всей стране не востребована. С Нового года Татарстан входит в число четырех пилотных регионов, где будем осуществлен первый этап. В конце августа приедут коллеги из Минэкономразвития и ФНС для того, чтобы обсудить некие параметры. Вопросов там пока больше, чем ответов. Мы проводили качественное исследование самозанятых, 120 человек опросили. Наша задача сегодня — сделать так, чтобы власть, выводя из тени самозанятых, сделала это эффективно и с наименьшими потерями для самих самозанятых. Не драконовскими методами, требованиями, штрафами и налогами. А сделать это максимально доступно, мягко, аккуратно, чтобы люди, выходя из тени, продолжили работать и не потеряли всей прелести самозанятости, — прокомментировал ситуацию Нагуманов.

Это не что-то сверхъестественное, через что нельзя пройти. Это здорово, интересно для самого себя, об этом бесконечно приятно вспоминать, тем более когда испытания ты проходишь вместе с командой



И со скалы прыгали, и под БТР ложились...



Уполномоченный по защите прав предпринимателей состоит в кадровом резерве Владимира Путина. И уже прошел ряд испытаний. Ощущениями поделился с читателями «Реального времени».

— Это большой серьезный вызов, с одной стороны. С другой стороны, оценка неких личностных компетенций. И со скалы прыгали, и под БТР ложились. Это не что-то сверхъестественное, через что нельзя пройти. Это здорово, интересно для самого себя, об этом бесконечно приятно вспоминать, тем более, когда испытания ты проходишь вместе с командой — это самое ценное, — сказал бизнес-омбудсмен.

То, что будет много нового впереди, я уверен



Что ждать бизнесу в Новом году? На этот вопрос Тимур Нагуманов ответил достаточно открыто. Его это волнует не меньше, чем всех остальных. И он с опаской ждет, что еще нового готовит государство бизнесу.

«У нас всегда в Совет приходят темы, что федеральный центр внедрил, придумал что-то новое — требования, положения и т. д., все это связано с затратами бизнеса и с его ограничениями. Это постоянно происходит. Что будет нового, не могу сказать. Если бы знал, мы уже активно с этим начали бы работать. Чтобы минимизировать последствия или добиться того, чтобы этого не было», — резюмировал гость редакции «Реального времени».

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