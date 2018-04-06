Итоги дня: крупная взятка полицейскому, иск о блокировке Telegram и санкции США

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 6 апреля.

Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram. Некоторые эксперты, впрочем, до сих пор не уверены, удастся ли блокировка с технической точки зрения. Однако основатель мессенджера Павел Дуров уже «перестраховался» и стал гражданином Великобритании. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров попросил дождаться решения суда, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже выразил сожаление в связи с возможной блокировкой мессенджера Telegram в России.



Президент России Владимир Путин жалеть не стал и уволил одиннадцать генералов. Так, российским лидером были отстранены три генерала МВД, один генерал ФСИН, один генерал МЧС и пять генералов СК. В том числе с должности снят глава УФСИН по Удмуртии полковник внутренней службы Владимир Доронин, на его место уже назначили Игоря Криницина. Кроме того, Путин назначил нового посла в Армении.



В Татарстане на взятке поймали полицейского и уволили его. Офицера МВД Татарстана Романа Пахомова задержали по подозрению в получении 100 тысяч долларов США. Источники «Реального времени» сообщают, что он был задержан с поличным вчера после получения денег.

Пока одни жители республики расстраивают своей коррумпированностью, другие радуют спортивными победами. Так, сегодня казанский «Зенит» обыграл на выезде кемеровский «Кузбасс» во втором полуфинальном матче плей-офф российской Суперлиги по волейболу. Матч прошел в Кемерово и закончился со счетом 2:3. Таким образом, казанцы выиграли в серии до двух побед. В финале ЧР казанский клуб сыграет либо с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, либо с московским «Динамо».

Ну а Минфин США ввел обещанные санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний, в том числе за связь с Дерипаской попало и «Группе ГАЗ». В списке несколько бизнесменов, в том числе Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг. Кроме того, под санкционные меры попали сенатор Сулейман Керимов, глава Росгвардии Виктор Золотов. Минпромторг России пообещал усилить поддержку этих компаний и штрафовать тех, кто не хочет с ними работать.