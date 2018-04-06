Никифоров о возможной блокировке Telegram: нужно дождаться решения

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров прокомментировал информацию о блокировке Telegram. Он заявил, что «нужно дождаться тоже соответствующих процедурных решений». По его словам, проблема не только в этом мессенджере.

«Я всегда повторяю тезис о том, что считаю, что история с Telegram излишне как-то «подсвечена» СМИ, и на самом деле всерьез стоит задумываться тем мессенджерам, которые сегодня еще даже не подали сведения для реестра организаторов распространения информации, поэтому там вопросов на самом деле гораздо больше. <...> Там гораздо более проблемная зона, и я думаю, что там предстоят достаточно серьезные решения. Из тех, кто еще не подали, — WhatsApp, Viber, Facebook», — заявил он.

Он рассказал, что сам пользуется мессенджером, но считает, что необходимо исполнять закон, и если Telegram будет заблокирован, то мы «будем все вместе исполнять российское законодательство».