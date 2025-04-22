Жители Татарстана смогут выбрать объекты для благоустройства в 2026 году

Фото: Максим Платонов

Сегодня стартовало ежегодное голосование за объекты благоустройства в Татарстане. Уже восьмой год жители республики напрямую участвуют в определении приоритетных территорий для обновления. В этом году на выбор представлено 283 общественных пространства (парки, скверы, набережные и т. д.) и 812 дворов. Голосование продлится до 12 июня.

В прошлом году в голосовании приняли участие 421 806 человек.

Голосование разделено на два блока: выбор общественных пространств и выбор дворовых территорий. Для участия необходимо пройти по ссылке gorodsreda.tatar.ru или воспользоваться приложением «Услуги РТ». Голосовать могут жители республики старше 14 лет. Процедура занимает около 5—7 минут.

В этом году в голосовании за благоустройство дворов участвуют 11 районов и два городских округа (Казань и Набережные Челны). В остальных районах работы по программе «Наш двор» уже завершены или будут завершены в текущем году.

Примеры объектов, благоустраиваемых в 2025 году благодаря голосованию прошлых лет:

Набережные Челны: продолжается благоустройство парка «Прибрежный», одного из крупнейших в Татарстане. В этом году планируется установка качелей, информационных стендов и работы по озеленению. Также завершено благоустройство территории вокруг озера «Лесное» с созданием комфортной дорожки и пирсов.

Альметьевск: продолжаются работы на городском водохранилище, ставшем популярным местом отдыха после благоустройства в прошлом году. Здесь появились пляж, павильоны, детская площадка и зоны озеленения.

Примеры дворов, которые будут благоустроены в 2025 году по программе «Наш двор»:

Набережные Челны, Комсомольский район.

Двор по ул. Дементьева д. 3, 3а, 5, 5а, 5б.

Рената Валеева