Россияне планируют потратить на майские праздники 23 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Россияне собираются потратить в среднем 23 тыс. рублей на майские праздники, что на тысячу рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил «RT на русском».

При этом 60% опрошенных планируют уложиться в 20 тыс. рублей.

— От 20 до 50 тыс. рублей готовы потратить 15% респондентов, а более 50 тыс. — 10%, — подчеркнули эксперты.

Большинство россиян (61%) уже составили планы на праздники. Около 30% собираются взять отпуск или отгулы между первыми и вторыми праздничными днями.

Отдых на природе становится все более популярным: в этом году 88% респондентов выбрали его по сравнению с 76% в прошлом. 31% планируют провести время на даче, а 37% останутся в городе.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также 14% респондентов собираются в поездки по России, 11% — на загородный отдых в гостиницах, а 4% — за границу. Многие намерены провести выходные с семьей и друзьями, что выбрали 80% и 29% опрошенных соответственно.

Спрос на путешествия с вылетом из Казани и заездом на майские праздники на сегодняшний день вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Анастасия Фартыгина