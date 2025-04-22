«За царя, за самодержавие»: в автограде поставили пьесу о татарских казаках

В Челнинском драматическом театре начались показы спектакля «Алтын алка»

Казаки — татарские, оренбургские.. Фото: предоставлено пресс-службой Челнинского драматического театра

В Челнинском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Алтын алка». Название с подвохом: по-татарски это «золотая сережка», а по-русски постановка носит название «Золотая шашка». Пьесу о татарских казаках Оренбурга, малоизученном явлении в нашей истории, на основе романа Нафика Ягудина написала Айгуль Ахметгалиева.

Роман, прерванный войной

Нафик Ягудин родился в 1910 году. В 1936-м окончил отделение татарской литературы Казанского педагогического института, работал в школе села Большой Менгер Атнинского района, был директором и инспектором роно.

Роман, над которым Ягудин работал в 1937—1941 годах, должны были опубликовать в журнале «Казан утлары», который тогда назывался «Совет әдәбияты». Соответствующее решение было принято Союзом писателей республики 21 июня 1941 года. Но началась война, писатель ушел на фронт, был корреспондентом фронтовой газеты «За Родину!». После войны вернулся в Атню, переехал в Башкортостан и здесь продолжил писать роман про казаков.

Наследием Ягудина занимается сын Марс, писатель и журналист. Он и подготовил для публикации в журнале «Казан утлары» за ноябрь 2017 года роман отца под названием «Атлы казаклар»/«Конные казаки».

Работа над текстом велась, по словам Айгуль Ахметгалиевой, с сентября прошлого года, а репетиции стартовали в январе 2025-го. Художница Лейсан Хусаинова нарисовала для спектакля масштабную модерновую картину с преобладанием красного и синего — бескрайняя степь и лошади. Действие спектакля происходит во время русско-японской войны 1904—1905 годов.

У Алины Мухлисовой (в центре) — первая большая роль. предоставлено пресс-службой Челнинского драматического театра

Два мальчика, две девочки

У Хисами (Равиль Галиев) и Магузы (Флюза Касаева) двое сыновей: Минлебай (Ильназ Гаффанов) и Гатау (Эмиль Гибадуллин). У Жалая (Рафиль Сагдуллин) и Муршиды (Алсу Хабетдинова) — две девочки: Марьям (Алина Мухлисова) и Сарвар (Алсу Сагидуллина).

Если ребята помладше еще тайком обнимаются, то старших давно уже сватают: и ухо, значит, кусали, и любовь у них. При этом Гатау с Сарвар в отношениях выглядят живее. Минлебаю и Марьям явно что-то мешает. А может, просто не хватает химии?

Во-первых, мешают внешние обязательства. Хисами и Жалай — оренбургские казаки. Свободные люди, подчеркивают, они в диалоге — сами служили батюшке-государю. По закону каждый казак должен готовить сына к службе. С 10 до 24 лет он должен класть в госбанк 10 рублей в год, эти деньги пойдут на коня, сбрую, одежду. Минлебай служит у Муллагали (Рафик Каюмов), который эти деньги в банк и отдает.

Урядника заманивают едой. предоставлено пресс-службой Челнинского драматического театра

Помимо Минлебая, глаз на Марьям положил сын Муллагали Гарифжан (Руслан Аюпов) в пестром пиджаке. Отметим, что старшее поколение артистов одето в более традиционные татарские костюмы, молодежь же ходит в более стилизованных нарядах, к примеру, тут есть футболки с принтами. Как бы подчеркивая особое отношение, сестра Гарифжана Сабира (Гузель Шамагсумова) носит каблуки, а на голове сеточку.

С точки зрения одежды история получается не то чтобы вневременной, а скорее, разнообразной в части аллюзий. Окончательно ломает конкретику дважды цитируемое стихотворение 2017 года Светланы Грищенко: «Казак не тот, что с орденами, По форме, с шашкой наголо, Не тот, что все твердит меж нами, Мол, в них вступил уже давно».

Также разнообразна и музыка Гульназ Закировой — от стилизаций под фольклор и романсов до скрежета гитар. Жаль, что в качестве строевых актеры поют русские песни — неужели в архиве не сохранилось татарских казачьих?

Также намеренно, иногда слишком часто, Киньзягулов ломает драматичность повествования, вплетая в него юмористические моменты, в частности хохот сопровождает каждое появление работника Акмурзы (Эдуард Латыпов).

Алсу Сагидуллина, Алина Мухлисова, Руслан Аюпов. предоставлено пресс-службой Челнинского драматического театра

Любовный многоугольник на фоне подпольной работы

Главный отрицательный персонаж Иван Петрович Петлюк (Марсель Мусариров) и вовсе выглядит как рэпер, из-за своей шапки и широких штанов. Петлюк говорит по-татарски, но с малороссийским акцентом, и подсовывает молодежи революционную литературу о правах трудящихся и восьмичасовом рабочем дне.

Вот и разрывается Минлебай между обязательствами перед баем, желанием навести порядок в мире и красавицей. Гаффанов пришел в театр в прошлом году, также как и еще четыре выпускника Казанского театрального училища. Все они играют в спектакле, включая Алину Мухлисову. Марьям — это ее первая большая роль.

К слову, в этом году художественный руководитель театра Олег Кинзягулов набирает курс в Елабужском колледже культуры и искусств. А параллельно в Казанском художественном училище начнет преподавать новый главный режиссер Нижнекамского татарского театра Лилия Ахметова. Добавим сюда курс для ГИТИСа, который ведет главреж Камаловского Фарид Бикчантаев, и увидим, что вопрос с кадрами в татарских театрах стоит очень остро.

Лошадь, кстати, в спектакле тоже есть — деревянная. предоставлено пресс-службой Челнинского драматического театра

Первая часть спектакля — многообразие любовных отношений. Минлебай любит Марьям, Гарифжан любит Марьям, Сабира любит Минлебая, Сабиру любит велеречивый Бахтияр (Фирдус Сафин).

А урядник Степан Степанович (Равиль Гилязов) ценит деньги и воинскую славу. А потом, получив взятку, он отправляет Гарифжана в спокойный Оренбург, а вот Минлебая и заодно почему-то всех остальных — в станицу.

В этот момент Киньзягулов, который до этого вел спектакль чередой диалогов, выкручивает ручки право, создавая лучший эпизод спектакля. «Повестку» урядник приносит прямо на никах молодых. И пока он угощается, страдающих молодых спешно женят, но не успевают отправить в баню, чтобы они успели провести время друг с другом.

Но в этом и заключается парадокс спектакля. Молодые ребята, конечно, не вовремя уходят служить, но они мечтают быть казаками. Вроде бы, и есть противостояние, но в то же время и нет его.

Рафиль Сагдуллин, Ильфат Аскаров и Равиль Галиев. Служили три товарища. предоставлено пресс-службой Челнинского драматического театра

А разве, Минлебай, мы плохо живем?

Потому вторая часть спектакля — это, во-первых, демонстрация казачьей доблести. Актеры в военной форме лихо крутят шашками и вышагивают по сцене. Вероятно, настолько это впечатляюще выглядит, что когда Марьям в очередной раз начинает уговаривать Гарифжан, она, замужняя женщина, стоит камнем, вместо того, чтобы дать жесткий отпор.

Поэтому удивительным выглядит ее преображение в конце. Атаман (Ильфат Аскаров) оказывается сослуживцем Хисами и Жалая. И Минлебая должны отпустить в увольнительную. Но вскрывается его связь с Петлюком, которого приводят в штаб. Минлебаю, по сути, предлагают устроить самосуд: без всякого следствия убить подпольщика, который и сам его подначивает, указывая, что революций без жертв не будет: сегодня я, а завтра ты.

И выбор, что называется, таков: либо израненный апологет красного террора, либо красна девица, которая увещевает мужа: а что, Минлебай, разве мы плохо живем? Зачем лодку раскачивать. Позабыты внезапно все проблемы последних двух с половиной часов, хрупкая, сомневающаяся Марьям внезапно становится голосом разума.

Написанный в предвоенное время роман с явным уважением к существующему социалистическому строю оборачивается апологией строю царскому, стабильности. Но финал у спектакля открытый: отрекшийся от сына Хисами к нему не подходит, всем сослуживцам на плечи кладут руки девушки, а Марьям поглядывает на мужа издалека.