Новости общества

15:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани произошел пожар в сауне «Аквазона»

12:54, 22.04.2025
В Казани произошел пожар в сауне «Аквазона»
Фото: Динар Фатыхов

В Казани на улице Краснококшайской, 142а произошел пожар в сауне «Аквазона». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Персонал заведения быстро среагировал и эвакуировал всех посетителей. К счастью, пострадавших нет. На данный момент пожарные локализовали огонь на площади 50 квадратных метров.

Реальное время / realnoevremya.ru
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также