В Казани произошел пожар в сауне «Аквазона»
В Казани на улице Краснококшайской, 142а произошел пожар в сауне «Аквазона». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Персонал заведения быстро среагировал и эвакуировал всех посетителей. К счастью, пострадавших нет. На данный момент пожарные локализовали огонь на площади 50 квадратных метров.
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