В Казани произошел пожар в сауне «Аквазона»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на улице Краснококшайской, 142а произошел пожар в сауне «Аквазона». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Персонал заведения быстро среагировал и эвакуировал всех посетителей. К счастью, пострадавших нет. На данный момент пожарные локализовали огонь на площади 50 квадратных метров.

Реальное время / realnoevremya.ru

Анастасия Фартыгина