Почти 25 тыс. девятиклассников выбрали сдачу двух ОГЭ вместо четырех

Фото: Максим Платонов

В Москве почти 25 тыс. девятиклассников решили сдавать только два обязательных ОГЭ вместо четырех. Это решение связано с желанием продолжить обучение в колледжах. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Недавно президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий школьникам, которые не планируют учиться в 10 классе, сдавать только два экзамена. Успешная сдача этих предметов даст возможность поступить в колледж и получить среднее профессиональное образование. Новые правила будут действовать в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Заммэра столицы Анастасия Ракова уточнила, что среди девятиклассников, выбравших два экзамена, почти треть — это ученики с высокими образовательными достижениями.

— Мы видим, что это абсолютно разные дети... Они осознанно отдают предпочтение колледжам и практическому образованию, — сказала она.

Вице-мэр подчеркнула, что цель инициативы — облегчить выбор для школьников и поддержать их интерес к различным образовательным направлениям.

— Наша задача — создать максимально благоприятные возможности для получения качественного образования, — добавила Ракова.

Напомним, что выпускники колледжей теперь смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, но только на специализированные направления, схожие с их предыдущим обучением.

Анастасия Фартыгина