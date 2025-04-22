Пожар в сауне «Аквазона» в Казани локализовали

Фото: Максим Платонов

В Казани в сауне «Аквазона» на улице Краснококшайской произошел пожар, охвативший мангальную зону, сауну, административное помещение и кровлю. Пожарные успешно локализовали огонь на площади 50 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Персонал заведения оперативно среагировал на ситуацию и самостоятельно эвакуировал администратора до прибытия пожарных. Посетителей в сауне не было, и, к счастью, никто не пострадал.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Анастасия Фартыгина