Пожар в сауне «Аквазона» в Казани локализовали
В Казани в сауне «Аквазона» на улице Краснококшайской произошел пожар, охвативший мангальную зону, сауну, административное помещение и кровлю. Пожарные успешно локализовали огонь на площади 50 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Персонал заведения оперативно среагировал на ситуацию и самостоятельно эвакуировал администратора до прибытия пожарных. Посетителей в сауне не было, и, к счастью, никто не пострадал.
Причина возгорания сейчас устанавливается.
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