Кравцов потребовал снизить нагрузку на учителей до 1,4 ставки

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о необходимости нормирования нагрузки на учителей. Она не должна превышать 1,4 ставки. Его инициативу передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что нужно уделить особое внимание вопросам оплаты труда педагогических работников в регионах. Он также отметил важность формирования штатных расписаний школ с учетом численности учащихся и анализа соответствия образовательных организаций этому показателю.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения заявили, что общая нехватка педагогических работников в российских школах, по данным Росстата, составляет 1,75%.

Рената Валеева