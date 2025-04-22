Прокуратура через суд добилась устранения проблем с водоотведением в Заинске

Фото: Динар Фатыхов

Заинская городская прокуратура проверила исполком Заинска на предмет соблюдения законодательства о муниципальной собственности. В ходе проверки были выявлены нарушения, связанные с ненадлежащим водоотведением в многоквартирных домах №2 и №4 по улице Нефтебазовской. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что трубы водоотведения в указанных домах систематически засоряются, проблема не решается на протяжении длительного времени. При этом право собственности на данные линии водоотведения не зарегистрировано ни за городом, ни за какими-либо другими организациями, а сам объект не состоит на кадастровом учете.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Надзорное ведомство обратилось в суд с административным исковым заявлением. В исковом заявлении прокуратура потребовала признать бездействие исполкома Заинска незаконным и обязать орган местного самоуправления принять меры для устранения нарушений.

Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Рената Валеева