Драка в парламенте Армении: депутаты подрались из-за закона о геноциде

Фото: Татьяна Демина

В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционной «Армении». Конфликт разразился после предложения о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида армян.

Как сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу парламента, резкая дискуссия переросла в физическое столкновение между несколькими депутатами. После инцидента спикер объявил 20-минутный перерыв в заседании для урегулирования ситуации.

Предложение о законодательном закреплении ответственности за отрицание геноцида армян вызвало острую полемику среди парламентариев, что привело к обмену резкими репликами и последующей потасовке.

Матвей Гавриков