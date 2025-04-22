В Закамской зоне изменили расписание пригородных поездов с апреля по июнь

Фото: Динар Фатыхов

С апреля по июнь в Закамской зоне произойдут изменения в расписании пригородных поездов из-за ремонтных работ на участке Никашновка — Круглое Поле. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.

Поезд № 6675/6676 Ижевск — Нижнекамск будет курсировать по маршруту Ижевск — Набережные Челны 23 и 30 апреля, 1, 7 и 21 мая, а также 4 и 11 июня. Аналогично поезд № 6677/6678 Нижнекамск — Ижевск изменит маршрут на Набережные Челны — Ижевск в те же дни.

С 30 апреля по 19 июня поезд № 6751/6752 Нижнекамск — Ижевск также будет следовать по направлению Набережные Челны — Ижевск.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме этого, 29, 30 апреля, 1, 7, 14 и 28 мая, а также 4, 11 и 18 июня поезд № 6749/6750 Ижевск — Нижнекамск изменит маршрут на Ижевск — Набережные Челны.

Поезд № 6755/6756 Ижевск — Нижнекамск будет курсировать по тому же маршруту 30 апреля, 1, 7, 8, 14, 28 мая и 4 и 11 июня. Поезд № 6757/6678 Нижнекамск — Ижевск также будет следовать из Набережных Челнов в Ижевск в эти дни.

Напомним, что перевозки пассажиров поездами дальнего следования из Казани в Санкт-Петербург продемонстрировали значительный рост в первом квартале 2025 года.



Анастасия Фартыгина