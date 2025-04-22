Минниханов заинтересовался опытом Москвы в сфере профориентации и подготовки кадров

Раис Татарстана Рустам Минниханов и заммэра Москвы Анастасия Ракова посетили столичный центр «Профессии будущего», флагманскую площадку московской службы занятости. Об этом сообщили в пресс-службе.

Минниханов выразил заинтересованность в сотрудничестве Татарстана и Москвы в сферах профориентации и подготовки квалифицированных кадров.

— Современная система профориентации очень важна сегодня, когда дети уже в школе могут попробовать себя в разных профессиях и определиться со своим будущим. Уверен, что такие центры, как «Профессии будущего» в Москве, востребованы и актуальны. Обязательно будем сотрудничать с московскими коллегами. Уже договорились о том, чтобы обмениваться опытом: как в сфере профориентации школьников, так и в части подготовки и переподготовки кадров, — отметил глава Татарстана.

Анастасия Ракова в свою очередь подчеркнула, что в московском кадровом центре можно осознанно выбрать профессию и быстро освоить востребованную специальность.



Минниханову и Раковой продемонстрировали 5D-кинотеатр, где можно «примерить» на себя различные профессии, VR-тренажеры для освоения 13 рабочих специальностей, а также интерактивную викторину. Гости также пообщались с карьерными наставниками.



Рената Валеева