Подделка миграционных документов в России выросла на 41,6% в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

В этом году в России зафиксировано более 1,3 тыс. случаев подделки миграционных документов. С начала 2025 года МВД обнаружило 1374 таких факта, что на 41,6% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Волк подчеркнула, что за подделку официальных документов чужими гражданами предусмотрена уголовная ответственность. Она также уточнила, что полиция регулярно находит Telegram-каналы, предлагающие незаконные миграционные услуги, и информацию о них направляют в Роскомнадзор для блокировки.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Представитель МВД призвала иностранцев обращаться за оформлением документов только в законные органы, такие как территориальные подразделения МВД и ММЦ «Сахарово». Она рекомендовала не покупать миграционные документы у третьих лиц и не оставлять свои личные данные на сомнительных ресурсах.

В МВД также напомнили, что, если вы арендуете жилье, вы можете самостоятельно подавать уведомления о своем фактическом проживании.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о принятии нижней палатой парламента 15 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией в течение последних двух лет.

Анастасия Фартыгина