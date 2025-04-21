«А кто не хотел бы работать в «ТАИФ-НК»? Это престижная современная компания!»

Стенд нефтепереработчиков стал одним из самых востребованных на Всероссийской ярмарке вакансий

Фото: Альберт Муклоков

В Татарстане завершилась третья Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». 500 предприятий республики предложили соискателям свыше 10 тысяч вакансий. Одной из крупнейших площадок стал Нижнекамск, где сконцентрированы нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия. Традиционно высоким интересом на ярмарке вакансий пользовался стенд АО «ТАИФ-НК». Компания славится внушительным социальным пакетом, хорошими условиями труда и конкурентоспособной заработной платой. О том, как нефтепереработчики ведут борьбу за талантливые кадры, какие вакансии и бонусы предлагают, — в материале «Реального времени».

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Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» объединяет соискателей и работодателей из различных отраслей — от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. В Нижнекамске 22 работодателя предложили 260 вакансий, а общее количество рабочих мест превысило 3 800. Новшеством этого года стал «Фестиваль профессий».

Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Ярмарка трудоустройства проходит в рамках национального проекта «Кадры». Помимо работодателей, участвуют как средние профессиональные, так и высшие учебные заведения. Сегодня будет презентация новых профессий. Например, Колледж транспортной индустрии открывает направление подготовки операторов БПЛА. Медицинский колледж представит профессию фельдшера-акушера и проведет мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Колледж, где готовят поваров и кондитеров, продемонстрирует декорирование пирожных. Результаты прошлогодних ярмарок показывают, что благодаря им сотни соискателей нашли работу своей мечты, — отметила значимость мероприятия директор Центра занятости Нижнекамска Ирина Герасименкова.



Уникальность Всероссийской ярмарки вакансий заключается еще и в том, что каждый участник может задать интересующие вопросы работодателю прямо здесь и сейчас. Консультации с соискателями проводят представители градообразующих предприятий. Именно эти компании, по мнению Ирины Герасименковой, играют ключевую роль в снижении уровня безработицы в регионе. Они предлагают конкурентоспособные зарплаты, социальные гарантии и перспективы карьерного роста. В этом контексте директор Центра занятости выделила АО «ТАИФ-НК», назвав его «нашим надежным партнером».

Карьера в АО «ТАИФ-НК»

На ярмарке вакансий стенд АО «ТАИФ-НК» сразу привлекал внимание из-за большой очереди из соискателей. Компании нужны слесари по ремонту технологических установок, прибористы, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водители погрузчика, сливщики-разливщики, водители автомобиля, мойщики посуды и другие.

На ярмарке вакансий стенд АО «ТАИФ-НК» сразу привлекал внимание из-за большой очереди из соискателей. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Кадровый голод, увы, не миновал и наше предприятие. Мы остро нуждаемся в операторах технологических установок, слесарях по ремонту технологических установок, прибористах. Нам требуются сливщики-разливщики, водители и уборщики производственных помещений. Также открыты вакансии для инженерно-технического персонала. Срочно нужен инженер автоматизированной системы управления технологическими процессами. Эта профессия очень востребована. К сожалению, много специалистов этой области уходит в свободную экономическую зону «Алабуга», где их зарплаты достигают 300—400 тысяч рублей. Конкуренция за такие кадры велика, — подчеркивает начальник отдела кадров АО «ТАИФ-НК» Галина Шиманская.



На предприятии отмечают, что ярмарки вакансий помогают снизить кадровый голод. В течение нескольких часов десятки соискателей оставляют свои анкеты в надежде найти работу. Среди них и Гульназ Газизова. Девушка хочет устроиться медсестрой.



— У меня медицинское образование и большой стаж работы, в том числе в реанимации и травматологии. Недавно я узнала, что на предприятии требуются медицинские работники. Если возникнет необходимость, готова пройти курсы для получения сертификата, — с надеждой в голосе сказала она.

На предприятии отмечают, что ярмарки вакансий помогают снизить кадровый голод. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Привлек стенд АО «ТАИФ-НК» и бывшего банковского сотрудника Наилю Анисахарову. Она планирует поменять профессиональную сферу и активно ищет вакансии на нефтеперерабатывающем предприятии.



— Сегодня я поговорила с представителями «ТАИФ-НК», которые спрашивали о том, кем я бы хотела работать. Пока изучаю имеющиеся предложения, фотографирую QR-коды, чтобы позже спокойно все изучить и принять решение. Надеюсь, мне удастся найти работу в одном из отделов в АО «ТАИФ-НК», — поделилась она.



На вопрос корреспондента «Реального времени», почему в качестве работодателя она выбрала именно АО «ТАИФ-НК», Наиля удивленно ответила: «А кто не хотел бы работать в «ТАИФ-НК»? Это престижная современная компания».



Словно магнитом стенд АО «ТАИФ-НК» притягивал к себе школьников и студентов. Молодежь с интересом рассматривала продукцию и виды сырья, представленные в стеклянных колбочках. Одним из любознательных ребят оказался девятиклассник школы №1 Амир Мустафин. Парень собирается поступать в колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева на оператора технологических установок. Получить эту востребованную специальность ему посоветовал отец.

Словно магнитом стенд АО «ТАИФ-НК» притягивал к себе школьников и студентов. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Папа много рассказывал о производстве, технологических установках. Мне это стало интересно, и я решил в будущем связать свою жизнь с нефтеперерабатывающим производством, — признался юноша.



Достойная зарплата и соцгарантии

К концу ярмарки вакансий на столе перед сотрудниками отдела кадров лежала солидная пачка анкет соискателей. Но это еще не значит, что каждый из них сможет устроиться в АО «ТАИФ-НК». С каждым потенциальным сотрудником будет проведено индивидуальное собеседование. Также потребуется предоставить необходимые дипломы и документы. Счастливчиков же, которые успешно пройдут собеседование, ждет достойная заработная плата и широкие перспективы карьерного роста. Дополнительный бонус — внушительный социальный пакет.



— У нас разработан мощный коллективный договор, который включает в себя различные выплаты, такие как материальная помощь при заключении брака, рождении ребенка и поддержка родителей первоклассников. Помощь в денежном эквиваленте, позволяющая родителям самостоятельно распорядиться средствами. Мы поддерживаем работников с детьми-инвалидами, предоставляя им выплаты ко Дню защиты детей. Каждому работнику оказываются ежегодные поощрения ко дню рождения, 23 февраля, 8 Марта, Новому году и профессиональному празднику — Дню химика, который будет проводиться совсем скоро, в третьей декаде мая. Помимо этого, все работники получают премию по итогам года и материальную помощь к отпуску в размере оклада, — рассказала Галина Шиманская.

В компании разработан мощный коллективный договор, который включает в себя различные выплаты, отмечает начальник отдела кадров АО «ТАИФ-НК» Галина Шиманская. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Влюбить в нефтепереработку со школы

Чтобы справиться с дефицитом кадров, в АО «ТАИФ-НК» разработали кадровую политику. Сотрудники предприятия проводят профориентационную работу среди школьников. На протяжении года приглашают на экскурсии старшеклассников 9—11-х классов. Приезжают на производство и дети работников компании. Ребята знакомятся с промышленными объектами, узнают о востребованных профессиях и о том, где можно получить соответствующее образование, чтобы в будущем стать частью семьи АО «ТАИФ-НК».



Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльвира Зарипова не раз подчеркивала значимость экскурсий при выборе будущей профессии. По ее мнению, они повышают престиж рабочих специальностей и дают детям возможность погрузиться в мир нефтехимии и нефтепереработки.



— Недавно было введено понятие «промышленный туризм», который подразумевает не просто экскурсии, а возможность узнать, как собираются автомобили КАМАЗ, что такое конвейер, как производится электроэнергия и как, например, происходит переработка нефти, например, на «ТАИФ-НК» и что это большое производство, — отметила Эльвира Зарипова во время онлайн-конференции в студии «Реального времени».





Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльвира Зарипова не раз подчеркивала значимость экскурсий при выборе будущей профессии. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Причем одним Нижнекамском АО «ТАИФ-НК» не ограничивается. С этого года компания сотрудничает с учебными заведениями Камских Полян.



— Мы посетили две местные школы в поселке, где встретились с детьми и их родителями. В этом году планируется открытие филиала колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Николая Лемаева в р.п. Камские Поляны, который предложит две специальности: слесарь КИПиА и аппаратчик, в том числе для девушек в рамках этой специальности будет предусмотрен «лаборант химического анализа». Мы собираемся работать с этими студентами с первого курса, привлекая их для практики, а затем по дуальной программе, что в итоге приведет к официальному трудоустройству, — отметила Галина Шиманская.



Представители предприятия подчеркивают, что встречи со школьниками и их родителями способствуют правильному выбору профессии. У многих ребят исчезает желание работать доставщиками или таксистами. Сегодня будущее принадлежит рабочим специальностям, которые позволяют молодым специалистам развиваться и при необходимости осваивать другие востребованные профессии.

Встречи со школьниками и их родителями способствуют правильному выбору профессии. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Секреты успешной профориентации

Не менее активная профориентационная работа ведется со студентами профильного колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Его директор Айдар Фаретдинов отмечает, что компания не ждет, когда выпускник сам придет на работу, а отбирает перспективных студентов еще на стадии обучения. На последних курсах ребятам предлагают пройти практику по дуальной программе обучения. Это позволяет получать практический опыт в настоящих условиях труда, а не просто теоретические знания.

Директор КНН Айдар Фаретдинов отмечает, что компания отбирает на работу перспективных студентов еще на стадии обучения. Дарья Редюкова

— Уникальность обучения в том, что более 70% студентов на третьем и четвертом курсах уже работают на крупных производственных предприятиях. Они получают знания, навыки и соответствующую заработную плату наряду с другими работниками. В результате к моменту защиты диплома студенты становятся полноценными участниками рабочего процесса и получают трудовые книжки. Это предотвращает возможные ошибки в выборе профессии, так как студенты уже на ранних этапах понимают, подходит ли им выбранная область, — добавил директор колледжа.



Такой возможностью ежегодно пользуются десятки студентов, включая операторов технологических установок, сливщиков-разливщиков, лаборантов химического анализа, электриков и прибористов.



Чтобы помочь молодым людям лучше познакомиться с будущим коллективом, предприятие организует для них экскурсии на производство и предоставляет возможность участвовать в корпоративных мероприятиях. Учащиеся вместе с работниками принимают участие в интеллектуальной игре квиз-плиз, играют в боулинг, соревнуются в спортивных турнирах и наслаждаются вылазками на природу. К слову, в эти выходные команда КНН приняла участие в очередном этапе экстремальной корпоративной эстафеты «Гонка героев».

Сила образования

Еще один партнер АО «ТАИФ-НК» — Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ). Сотрудники компании участвуют в днях открытых дверей и ярмарках вакансий, приглашая студентов в свою команду. В этом году молодые люди дважды посетили предприятие и увидели его масштабы.

В этом году студенты КНИТУ дважды посетили предприятие и увидели его масштабы. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

На этом сотрудничество с КНИТУ не ограничивается. Несколько лет назад в АО «ТАИФ-НК» возобновили программу, позволяющую работникам получить дополнительное образование в магистратуре, а детям сотрудников — обучиться по целевому направлению.



— Мы можем направить работников с высшим образованием в магистратуру, даже если их специальность не соответствует нашему профилю. Это возможно сделать за относительно короткий срок — всего два года. Обучение для них бесплатное. В настоящее время около 40 человек обучаются в магистратуре, а еще четыре целевика — это дети наших сотрудников, — уточняет Галина Шиманская.



Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров — приоритет компании. Для этого в «ТАИФ-НК» внедрена четкая система внутреннего обучения. За счет предприятия работники могут переучиться на другие специальности, такие как машинист, лаборант или слесарь. А сотрудничество с вузами помогает получить высшее образование.



Вектор на инновации в нефтепереработке

На предприятии уверены, что в скором будущем АО «ТАИФ-НК» станет местом притяжения молодых ученых. Этой осенью здесь откроется Научно-исследовательский центр (НИЦ) для решения задач в области переработки тяжелых нефтяных остатков и разработки инновационных технологий.



— Современная нефтепереработка и нефтехимия переживают период стремительных изменений и сложных вызовов. Растет доля тяжелой, трудно перерабатываемой нефти, усиливаются экологические требования, и это заставляет нас постоянно искать инновационные подходы и технологические решения. Для компании «ТАИФ-НК» запуск Научно-исследовательского центра — это логичное продолжение многолетней стратегии инновационного развития, направленной на будущее предприятия и отрасли в целом, — подчеркнул заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инновациям Марат Идрисов.

АО «ТАИФ-НК» станет местом притяжения молодых ученых. Этой осенью здесь откроется Научно-исследовательский центр (НИЦ). предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

На базе НИЦ будут проходить испытания и исследования в области глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков по собственным наработкам и уникальным технологиям, которые активно разрабатываются и внедряются компанией «ТАИФ». К настоящему моменту работники подали более 70 заявок на патенты как в России, так и за рубежом. Будет расширяться и сырьевая база, включая переработку смешанных пластиковых отходов, что особенно актуально с точки зрения экологии и развития экономики замкнутого цикла.



— Наш НИЦ станет не просто местом работы, а настоящим центром притяжения для ученых, молодых специалистов и будущих сотрудников, горящих желанием решать сложные и интересные задачи. Мы предоставим отличные условия для проведения научных исследований, которые смогут стать частью кандидатских и даже докторских диссертаций. Кроме того, в НИЦ будут активно использоваться современные тренажерные комплексы и симуляторы, позволяющие на высоком уровне готовить специалистов к управлению сложнейшими технологическими процессами, — уверен Марат Идрисов.



По его словам, цель НИЦ — создать среду, где каждый сотрудник сможет делиться своими идеями и предложениями. Лучшие идеи и их авторы получат поддержку и премирование со стороны руководства. В АО «ТАИФ-НК» убеждены, что именно такой подход позволит раскрыть творческий и инновационный потенциал сотрудников и вовлечь их в решение важнейших производственных и научных задач.

На базе НИЦ будут проходить испытания в области глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков по собственным наработкам и уникальным технологиям. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Работа в НИЦ — это уникальная возможность стать частью команды, которая создает технологии будущего. Это не просто работа, это возможность быть на передовой науки и технологий, формировать новые тренды в нефтепереработке и нефтехимии и вносить реальный вклад в экологическое будущее нашей планеты. Мы ищем талантливых и амбициозных людей, которые готовы не просто работать, а создавать будущее во благо человечества. Если ваши идеи вдохновляют вас на действия, если вы хотите стать частью команды, которая решает сложнейшие задачи и формирует будущее технологий, то НИЦ АО «ТАИФ-НК» — это именно то место, где вы сможете раскрыть весь свой потенциал. Инновации во благо — именно так мы видим наше предназначение. Как говорил Стив Джобс: «Только те, кто настолько безумны, что думают, будто могут изменить мир, на самом деле его меняют», — заключил Марат Идрисов.



Дорогу — молодым



К каждому молодому сотруднику в компании применяется индивидуальный подход. Для быстрой адаптации молодых специалистов на предприятии внедрена специальная программа. Эти инициативы создают дружелюбную атмосферу на работе и помогают раскрыть таланты. Один из способов продемонстрировать свои навыки — конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди молодых работников.



Главная цель мероприятия — повышение профессионализма и престижа рабочих профессий в нефтеперерабатывающей отрасли. Конкурсы проходят как внутри компании, так и на муниципальных и республиканских уровнях.

К каждому молодому сотруднику в компании применяется индивидуальный подход. Артем Рябов

— Для участия мы также привлекаем студентов КНН, которые идут в отдельной номинации. Для обладателей призовых мест у нас предусмотрена материальная поддержка. Важно, что выплаты получают не только работники, занявшие призовые места, но и их руководители. Помимо материальной поддержки, участники конкурсов получают новые знания, опыт и возможность повысить свой разряд, — подчеркивает Галина Шиманская.



АО «ТАИФ-НК» создает условия для тех, кто предпочитает активный отдых. Популярные виды спорта, такие как футбол, теннис, плавание и лыжи, пользуются огромным интересом среди сотрудников, позволяя им не только поддерживать физическую форму, но и получать удовольствие от занятий.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Артем Рябов

Большое внимание уделяется семейным мероприятиям на природе, корпоративным турнирам и интеллектуальным играм. Совместные мероприятия вне рабочего времени сближают коллектив, укрепляют командное единство и формируют благоприятную атмосферу для достижения всех поставленных задач.