Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС на референдуме

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в общенациональном референдуме по вопросу вступления Украины в Европейский союз и проголосовал против этого шага.

По мнению Орбана, присоединение Украины к ЕС представляет угрозу для безопасности, экономики и сельского хозяйства объединенной Европы. Ранее он заявлял, что Брюссель предлагает Киеву ускоренную процедуру вступления в ЕС взамен на продолжение военного конфликта с Россией.

Референдум в Венгрии стал выражением позиции страны относительно перспектив украинского членства в Европейском союзе.

Недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о необходимости лишить Венгрию права голоса в Европейском союзе. По мнению главы эстонского МИД, такой шаг якобы поможет избежать раскола внутри ЕС.



Матвей Гавриков