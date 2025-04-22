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Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС на референдуме

17:20, 22.04.2025
Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС на референдуме
Фото: Christian Lue on Unsplash

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в общенациональном референдуме по вопросу вступления Украины в Европейский союз и проголосовал против этого шага.

  • По мнению Орбана, присоединение Украины к ЕС представляет угрозу для безопасности, экономики и сельского хозяйства объединенной Европы. Ранее он заявлял, что Брюссель предлагает Киеву ускоренную процедуру вступления в ЕС взамен на продолжение военного конфликта с Россией.

Референдум в Венгрии стал выражением позиции страны относительно перспектив украинского членства в Европейском союзе.

Недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о необходимости лишить Венгрию права голоса в Европейском союзе. По мнению главы эстонского МИД, такой шаг якобы поможет избежать раскола внутри ЕС.

Матвей Гавриков

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