В России за сутки потушено 49 лесных пожаров, в Татарстане — 34 возгорания

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За прошедшие сутки в России ликвидировано 49 лесных пожаров в 18 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 68 лесных пожаров в семи регионах.

В борьбе с огнем задействовано 2 541 человек, 420 единиц техники и пять воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 22 воздушных судна.



В связи со сложной обстановкой, режим ЧС введен в трех регионах, особый противопожарный режим действует в 40 регионах. Всего пожароопасный сезон объявлен в 75 регионах России.

В Татарстане за сутки 21 апреля подразделения Государственной противопожарной службы выезжали на тушение 34 пожаров, среди которых шесть — в жилом секторе и 18 — горение сухой травы. Также зафиксировано 43 выезда по ложным вызовам и 8 выездов на взаимодействие с другими службами. Четыре раза спасатели привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах республики происшествий не зафиксировано.

Рената Валеева