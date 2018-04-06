Минфин США ввел санкции в отношении группы ГАЗ за связь с Дерипаской
Минфин США ввел санкции в отношении нижегородской автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ».
Согласно материалам американского финансового ведомства, санкции вызваны связями компании с российским миллиардером Олегом Дерипаской. 65,56% группы принадлежат ООО «Русские машины», конечным бенефициаром которого и является предприниматель.
В отношении бизнесмена также введены соответствующие ограничения. По мнению властей США, Дерипаска причастен к ситуации на Украине.
Напомним, что сегодня Вашингтон ввел санкции в отношении 38 российских бизнесменов, чиновников и компаний.БизнесОбществоВласть
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2. конечный бенифициар:Юридическое закрепление бенефициарного владельца появилось в законе только в 2013 году, при этом был заимствован подход к определению из системы общего права. До этого в литературе можно было встретить понятия контролирующего лица, аффилированного лица и заинтересованного лица. Все они схожи по принципу отнесения к лицам, имеющим влияние на принятие решения, но каждый из них имеет особенности, не позволяющие точно трактовать понятие.
В 2012 г. уже возникала ситуация, когда контрагенты организаций с государственным участием получили требования о раскрытии конечных собственников. Но поскольку требований к информации и самого понятия бенефициарного владельца еще не было закреплено, процесс получения данных и проведения их анализа не принес ожидаемых результатов[1]. Толчком для изменения законодательства стала необходимость приведения законодательства в соответствие с требованиями ФАТФ.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» определил бенефициарного владельца как «физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента»[2]. Бенефициарный владелец в РФ не имеет прав или обязанностей, связанных со своим положением.
« У нас развит теневой сектор, и конечные бенефициары не хотят, чтобы их знали в России. Согласитесь, очень удобно жить и получать теневой доход, зная, что тебя никто не найдет, а денежки капают. А. Г. Силуанов, министр финансов РФ";
3. так что министр финансов США решил помочь своему коллеге, а ГАЗ это потому, ну это на мой взгляд тупого и серого, связано с тем, что завод сварганил Форд, а Трамп считает, что всё производство надо возвращать в Штаты вот и наехали на ГАЗ, чтобы он возобновил производство, в том числе и "Волг" на ... территории Штатов, а не у нас;
4. в общем Трамп копает под себя - как отреагируют американцы, когда узнают что русские уже у них и производят волги взамен миссисипи или миссури, так скажем..?
Плюс к тому: вопрос о переносе Газелей на Потомак выглядит особо смешно если вспомнить, что их и так уже считай Фольксваген делает