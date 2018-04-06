Минфин США ввел санкции в отношении группы ГАЗ за связь с Дерипаской

Минфин США ввел санкции в отношении нижегородской автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ».

Согласно материалам американского финансового ведомства, санкции вызваны связями компании с российским миллиардером Олегом Дерипаской. 65,56% группы принадлежат ООО «Русские машины», конечным бенефициаром которого и является предприниматель.

В отношении бизнесмена также введены соответствующие ограничения. По мнению властей США, Дерипаска причастен к ситуации на Украине.

Напомним, что сегодня Вашингтон ввел санкции в отношении 38 российских бизнесменов, чиновников и компаний.