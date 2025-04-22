Стоимость золота впервые в истории превысила $3500
Цена на золото во вторник растет примерно на 2%. Ранее утром она впервые в истории преодолела отметку в $3500 за тройскую унцию, следует из данных торгов.
На момент 7.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $63,9 относительно предыдущего закрытия, или на 1,87%, до $3489,2 за тройскую унцию. В ходе торгов котировки достигли нового исторического максимума в $3504,12.
Майский фьючерс на серебро также дорожал на 0,8%, до $32,8 за унцию.
Накануне цена на золото превысила $3400 за тройскую унцию.
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