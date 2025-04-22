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Российские войска освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР

12:30, 22.04.2025
Российские войска освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР
Фото: Максим Платонов

Российские войска освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны страны.

— В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики, — указали в ведомстве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, недавно подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Олешня в Курской области.

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