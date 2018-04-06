Минпромторг РФ поможет попавшим под санкции США компаниям

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о намерении усилить поддержку компаний, которые попали в новый санкционный список США.

«По российским компаниям, которые попали под санкции, — будем их еще больше поддерживать», — цитирует министра ТАСС.



Он отметил, что компании, отказывающиеся работать с такими предприятиями, будут административно наказываться. Такие действия он назвал «непатриотичными».

Напомним, Минфин США ввел сегодня обещанные санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. В том числе санкции наложили на нижегородскую автомобилестроительную компанию «Группа ГАЗ».