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Минпромторг РФ поможет попавшим под санкции США компаниям

18:42, 06.04.2018 1
Минпромторг РФ поможет попавшим под санкции США компаниям
Фото: kremlin.ru

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о намерении усилить поддержку компаний, которые попали в новый санкционный список США.

«По российским компаниям, которые попали под санкции, — будем их еще больше поддерживать», — цитирует министра ТАСС.

Он отметил, что компании, отказывающиеся работать с такими предприятиями, будут административно наказываться. Такие действия он назвал «непатриотичными».

Напомним, Минфин США ввел сегодня обещанные санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. В том числе санкции наложили на нижегородскую автомобилестроительную компанию «Группа ГАЗ».

ОбществоБизнесВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    а зачем поддержать из бюджета миллиардеров и чиновников олигархов? лучше поддержите сельских жителей?
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