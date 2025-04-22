УФНС по Татарстану ожидает от обязанных задекларировать доходы граждан более 5 млрд рублей

По состоянию на 1 апреля татарстанцы представили порядка 236 тыс. деклараций 3-НДФЛ по всем основаниям

Фото: Динар Фатыхов

УФНС по Татарстану ожидает, что обязанные задекларировать свои доходы жители республики заплатят в бюджет более 5 млрд рублей. Об этом на брифинге о декларационной кампании 2025 года сообщил руководитель ведомства Марат Сафиуллин.



По состоянию на 1 апреля татарстанцы представили порядка 236 тыс. деклараций 3-НДФЛ по всем основаниям. В частности, 23 тыс. таких документов направили физлица, обязанные представить их по закону. Уже заявлено к уплате в бюджет 1,5 млрд рублей.



— В целом по итогам декларационной кампании мы ждем к уплате достаточно существенную сумму — более 5 млрд рублей, которые нужно будет оплатить до 15 июля текущего года, — добавил Марат Сафиуллин.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Он напомнил, что до завершения декларационной кампании остается всего неделя. Не позднее 30 апреля обязаны представить в налоговые органы декларацию по форме 3-НДФЛ не только индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы, но и отдельные категории граждан.

Отчитаться о доходах и подать декларацию обязаны физлица, получившие доходы от:



продажи жилья, земли или транспорта;

сдачи имущества в аренду;

продажи ценных бумаг;

выигрыша в лотерею от 4 тыс. до 15 тыс. рублей;

зарубежных источников;

при получении дорогих подарков не от близких родственников.

Напомним, бизнес Татарстана получил 6,4 млрд рублей налоговых доначислений по итогам 2024 года. Впервые маховик проверок налоговиков стал ослабевать: буквально два года назад доначисления составляли рекордную цифру в 23,5 млрд рублей, а сама республика входила в топ-5 регионов России по жесткости налогового контроля.

Галия Гарифуллина