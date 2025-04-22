В Татарстане отберут 100 подростков для международного лагеря в Малайзии

В Татарстане начался отбор участников для первого международного лагеря в Малайзии, который пройдет с 31 октября по 8 ноября. Об этом сообщила начальник отдела сопровождения проекта «Школьные клубы дипломатии» Дильбар Садыкова.

Проект реализуется совместно с Малайзией и направлен на укрепление деловых связей между регионами. Для участия планируется отобрать 100 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, владеющих английским языком и имеющих достижения в различных сферах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Программа лагеря включает экскурсии в Исламский университет Малайзии и Русский Дом в Куала-Лумпуре, участие в социальных акциях, изучение культур и языков, а также создание совместных проектов.

Участники получат возможность наладить дружеские, неформальные отношения и контакты с ребятами из Малайзии, чтобы потом они превратились в содержательные и деловые для нашей республики, — отметил помощник раиса Тимур Сулейманов.

Отбор пройдет в два этапа: онлайн-тестирование и собеседование. После 30 июня участники пройдут специальную подготовку, включающую обучение коммуникативным навыкам.

По данным 2023 года, товарооборот между Татарстаном и Малайзией составил $61 млн, увеличившись в 5,5 раз по сравнению с предыдущим годом.

Сейчас Малайзия и Россия активно работают над возможностью открытия прямого авиасообщения. На данный момент прямых рейсов между двумя странами нет, но Совет по туризму Сабаха взаимодействует с авиакомпаниями для улучшения транспортной доступности.



Матвей Гавриков