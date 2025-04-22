В Казани опубликован график отключения горячей воды на май 2025 года

Фото: Максим Платонов

На портале KZN.RU появился график отключения горячего водоснабжения в мае 2025 года для жилых домов, подключенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Отключения связаны с гидравлическими испытаниями и ремонтом тепловых сетей.

Первый этап отключения пройдет с 00:00 13 мая до 00:00 16 мая. В этот период горячая вода будет отключена в домах по 48 улицам города, включая улицы Адоратского, Академика Королева, Белинского, Гагарина и другие.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Второй этап продлится с 10:00 16 мая до 10:00 27 мая и затронет дома по 50 улицам. Третий этап (реконструкция сетей) пройдет:

с 16 мая по 27 мая на улице Челюскина;

с 16 мая по 29 мая на улице Адоратского;

с 16 мая по 29 мая на улице Адоратского; с 16 мая по 3 июня на 2-й Ленинградской, улицах Белинского, Копылова, Лукина, Побежимова и проспектах Ибрагимова и Ямашева.

Напомним, что 24 апреля будет плановое отключение воды в Авиастроительном районе. Под отключение попадут 32 МКД, 7 школ, 7 детских садов, 50 административных зданий, 6 котельных и 6 094 частных дома. Специалисты казанского «Водоканала» выполнят мероприятия по улучшению водоснабжения для жителей района.

Матвей Гавриков