Похороны Папы Римского Франциска назначили на 26 апреля

Фото: Динар Фатыхов

Папу Римского Франциска похоронят в субботу, 26 апреля 2025 года. Об этом сообщила служба печати Святого престола. Заупокойная месса пройдет перед собором Святого Петра в 10.00 по местному времени (11.00 мск). После этого гроб с телом понтифика перенесут в собор Святого Петра, а затем в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения.

Служба печати отметила, что ряд решений о похоронах был принят на собрании кардиналов. Организацией занимается кардинал-камерленго Кевин Фаррелл. Ожидается, что на похоронах соберутся мировые лидеры, включая президентов США, Франции и Бразилии.

Публичное прощание с Папой начнется 23 апреля, когда его гроб перенесут из папской резиденции в собор Святого Петра под звуки колоколов. В ближайшие дни ожидается большое количество паломников и желающих проститься с понтификом, поэтому в Риме введены дополнительные меры безопасности.

Напомним, что папа Франциск скончался 21 апреля. Его ближайшее окружение уже начало прощание в капелле дома Святой Марфы. Публичное прощание продлится три дня.

Анастасия Фартыгина