Путин уволил глав МВД и УФСИН Удмуртии

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности ряда силовиков. В числе прочих уволены глава УФСИН по Удмуртии Владимир Дронин и министр внутренних дел республики Александр Первухин.

Всего указом главы государства от должности освобождены три генерала МВД, один генерал ФСИН, пять генералов СК и один генерал МЧС.

В их число попал глава Следственного комитета в Пензе Олег Трошин и главный следователь Свердловской области Валерий Задорин.

При этом в Пермском крае тем же документом назначен новый замначальника Главного управления МВД. Им стал полковник юстиции Максим Шилов.

Напомним, что слухи о близкой отставке главы МВД Удмуртии появились осенью 2017 года. Тогда говорилось, что в Москве недовольны Первухиным и ему внесено предупреждение о несоответствии.