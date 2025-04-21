Курс доллара обновил двухлетний минимум: стоит ли ожидать укрепления рубля

Что послужило поводом для роста российской валюты

Фото: Татьяна Демина

Впервые за два года доллар опустился ниже 79 рублей — и причиной тому геополитика, единогласно решили эксперты «Реального времени». При этом в своих прогнозах экономисты разошлись: по мнению Евгения Надоршина, доллар уже к концу года достигнет отметки в 110 рублей. Рустем Шайахметов же уверен: предсказать дальнейшее развитие ситуации сложно. Подробнее — в материале «Реального времени».

Доллар ниже 79 рублей

Сегодня днем курс доллара обновил минимум с весны 2023 года. На международном валютном рынке «Форекс» валюта торговалась ниже отметки в 79 рублей.

Так, на 12.02 мск пара доллар/рубль подешевела на 4,68%, или на 3,85, курс доллара упал до 78,2538, свидетельствуют данные Investing. Это произошло впервые с 30 мая 2023 года.

Сегодня днем курс доллара обновил минимум с весны 2023 года. Татьяна Демина / realnoevremya.ru

На российском межбанковском рынке доллар терял 2,08%, опускаясь до 79,925.

Банк России установил официальный курс доллара США на понедельник, 21 апреля, на уровне 81,1 рубля, евро — 92,2, юаня — 11,1.

«Рынок нерационально оценивает перспективы»

Текущее укрепление рубля не более чем спекуляция, выразил уверенность в разговоре с «Реальным временем» главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин:



— Мне кажется, рынок нерационально оценивает перспективы каких-то возможных мирных договоренностей. Приличная часть участников рынка настроена спекулятивно. В ожидании возможных позитивных геополитических изменений они ставят на удорожание рубля.

Сама по себе новостная повестка валюту не двигает, продолжил Надоршин. Тем самым нынешнее положение можно назвать спекуляцией. Однако на одних ожиданиях рубль надолго не укрепится, считает он.

Если мирные договоренности не приведут к ослаблению санкций, то причин для дальнейшего удорожания рубля не будет. Вместе с тем ослабление санкций к укреплению валюты также не приведет.

— Если же произойдет ослабление санкций, то в числе первых упростится трансграничное перемещение капитала. Начнет увеличиваться его отток из страны, который негативно скажется на рубле. То есть при любом раскладе рубль подешевеет, — пояснил спикер.

К причинам нынешней ситуации также относится ослабление доллара — «в результате действий американских властей доллар дешевеет по отношению ко многим валютам, в том числе к евро», это поддерживает и интерес спекулянтов к рублю.

Если мирные договоренности не приведут к ослаблению санкций, то причин для дальнейшего удорожания рубля не будет. Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Надоршин прогнозирует: к концу года доллар снова подорожает до отметки в 100—110 рублей.

— Вне зависимости от того, какие курсы мы увидим в ближайшее время, это вполне реалистичный прогноз на конец года. Я уже давно принял как факт высокую волатильность российского рынка. Надо сказать, что и раньше она была не низкой, но с 2022 года перестали работать даже прежние механизмы стабилизации. Те же интервенции ЦБ носят весьма ограниченный характер и стали не так гибки, — считает эксперт.

Экономист отметил, что на данный момент покупка доллара является уместным средством инвестирования:

— Спекуляция на валюте для тех, кто готов ее рассматривать как способ заработка, является одной из самых интересных. Никакие рублевые облигации, акции, недвижимость и даже депозиты снова не выглядят так интересно. Если хочется вложиться с потенциалом на довольно высокий заработок за непродолжительный срок, то валютная спекуляция выглядит очень перспективно.

«Сейчас нужно быть осторожным»

Абсолютно противоположного мнения относительно текущего курса придерживается глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов. В разговоре с изданием он не смог дать точных прогнозов — по его словам, ситуация непредсказуема.



— Во-первых, это геополитика. Дело не в том, что вот усилилась экономическая составляющая, просто геополитическая ситуация для России, особенно после пасхального перемирия, сейчас благоприятна. Это снизило градус напряжения в отношениях России и США. Во-вторых, надо учесть, что снизилась наша потребность в долларе, поскольку мы все больше уходим на расчеты в национальной валюте, — объяснил он.

Дальнейшее развитие ситуации, по словам Шайахметова, будет зависеть от внешнеполитических условий и урегулирования украинского конфликта. Делать прогнозы трудно, поскольку «идут разнонаправленные сигналы»:

— С одной стороны, нам надо понимать, что мы очень зависим от американской и европейской валюты, но, с другой стороны, появилась китайская валюта. А так как мы все больше и больше привязываемся к юаню и китайским финансовым инструментам, то будем зависеть уже от нескольких игроков.

Делать прогнозы трудно, поскольку «идут разнонаправленные сигналы». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Стоит ли покупать доллар сейчас? Эксперт выразил сомнения относительно этого способа заработка, поскольку гарантий, что рубль подешевеет, нет.

— Я считаю, сейчас нужно быть осторожным. Если есть средства, их можно вложить, но не факт, что вы выиграете. Я бы советовал вкладываться в депозиты, которые очень высокие и сейчас дают повышенную доходность, — отметил он.