Путин уволил одиннадцать генералов МВД, ФСИН, МЧС и Следкома

Президент России Владимир Путин снял с должностей одиннадцать генералов из структур МВД, ФСИН, МЧС и Следкома и одного полковника. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, российским лидером были уволены три генерала МВД, один генерал ФСИН, один генерал МЧС и пять генералов СК. Также с должности снят глава УФСИН по Удмуртии полковник внутренний службы Владимир Доронин.



Этим же документом Путин назначил 15 человек на новые должности. О причинах кадровых изменений не сообщается.