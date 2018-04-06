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Путин уволил одиннадцать генералов МВД, ФСИН, МЧС и Следкома

15:15, 06.04.2018
Путин уволил одиннадцать генералов МВД, ФСИН, МЧС и Следкома
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин снял с должностей одиннадцать генералов из структур МВД, ФСИН, МЧС и Следкома и одного полковника. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, российским лидером были уволены три генерала МВД, один генерал ФСИН, один генерал МЧС и пять генералов СК. Также с должности снят глава УФСИН по Удмуртии полковник внутренний службы Владимир Доронин.

Этим же документом Путин назначил 15 человек на новые должности. О причинах кадровых изменений не сообщается.

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