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Полицейского в Казани взяли на взятке 100 тысяч долларов

14:32, 06.04.2018 5
Полицейского в Казани взяли на взятке 100 тысяч долларов
Фото: pixabay.com

Офицера МВД Татарстана Романа Пахомова подозревают в получении взятки в 100 тысяч долларов США. Источники «Реального времени» сообщают, что он был задержан с поличным вчера после получения денег.

По версии следствия, деньги 39-летний начальник отдела управления угрозыска МВД по РТ обещал передать коллегам из подразделения по борьбе с оргпреступностью и Главного следственного управления, которые якобы могли решить вопрос с освобождением от уголовной ответственности четырех подозреваемых в обнале. В рублевом эквиваленте по курсу на вчерашний день взятка составила 5,8 млн рублей. В задержании участвовали сотрудники ФСБ.

Как полагают силовики, действовал подполковник Пахомов в группе с неустановленными должностными лицами МВД Татарстана и еще осенью прошлого года сообщил знакомому фигуранту обнального дела, что проблемы могут быть решены за взятку в 7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, с вымогательством в особо крупном размере, в составе организованной группы или по предварительному сговору группой лиц).

С ходатайством об аресте подозреваемого в суд следствие пока не обращалось.

В МВД Татарстана уже сообщили, что данный сотрудник будет уволен. На данный момент приказ об увольнении Пахомова уже подписан. А в Министерстве внутренних дел по РТ создана специальная группа для проведения служебной проверки. Ее возглавляет врио замминистра Алексей Завгородний.

ПроисшествияОбществоВласть
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    Что за "граждане"?

    Откуда у них такие деньги?
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  • Анонимно 06 апр
    Неужто все себе брал?
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  • Анонимно 06 апр
    Хотел обнальщиков крышевать, нехороший человек?
    Не вышло!
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  • Анонимно 06 апр
    Где честь у людей, как можно позорить государство которое тебе доверяет работать? Ну что это такое то? Где патриотизм , люди? Правильно Путин В В поднял вопросы патриотизма! Разве нельзя честно отслужить своей Подтге?
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  • Анонимно 10 апр
    Нехерово менты живут в татарии.
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