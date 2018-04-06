Полицейского в Казани взяли на взятке 100 тысяч долларов

Офицера МВД Татарстана Романа Пахомова подозревают в получении взятки в 100 тысяч долларов США. Источники «Реального времени» сообщают, что он был задержан с поличным вчера после получения денег.

По версии следствия, деньги 39-летний начальник отдела управления угрозыска МВД по РТ обещал передать коллегам из подразделения по борьбе с оргпреступностью и Главного следственного управления, которые якобы могли решить вопрос с освобождением от уголовной ответственности четырех подозреваемых в обнале. В рублевом эквиваленте по курсу на вчерашний день взятка составила 5,8 млн рублей. В задержании участвовали сотрудники ФСБ.

Как полагают силовики, действовал подполковник Пахомов в группе с неустановленными должностными лицами МВД Татарстана и еще осенью прошлого года сообщил знакомому фигуранту обнального дела, что проблемы могут быть решены за взятку в 7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, с вымогательством в особо крупном размере, в составе организованной группы или по предварительному сговору группой лиц).

С ходатайством об аресте подозреваемого в суд следствие пока не обращалось.

В МВД Татарстана уже сообщили, что данный сотрудник будет уволен. На данный момент приказ об увольнении Пахомова уже подписан. А в Министерстве внутренних дел по РТ создана специальная группа для проведения служебной проверки. Ее возглавляет врио замминистра Алексей Завгородний.