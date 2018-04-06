Исполнять обязанности главы УФСИН по Удмуртии будет Игорь Криницин

Исполняющим обязанности начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Удмуртии назначен Игорь Криницин. Он занимает должность первого замруководителя ведомства.

На этот пост он был назначен в 2016 году, передает izhlife.ru. В 2009 году Криницин получил должность заместителя УФСИН по Удмуртии.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин отправил в отставку начальника республиканского управления ФСИН Владимира Доронина. Также был уволен глава МВД УР Александр Первухин.