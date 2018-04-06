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Исполнять обязанности главы УФСИН по Удмуртии будет Игорь Криницин

17:03, 06.04.2018 2
Исполнять обязанности главы УФСИН по Удмуртии будет Игорь Криницин
Фото: 18.fsin.su

Исполняющим обязанности начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Удмуртии назначен Игорь Криницин. Он занимает должность первого замруководителя ведомства.

На этот пост он был назначен в 2016 году, передает izhlife.ru. В 2009 году Криницин получил должность заместителя УФСИН по Удмуртии.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин отправил в отставку начальника республиканского управления ФСИН Владимира Доронина. Также был уволен глава МВД УР Александр Первухин.

ОбществоВласть Удмуртия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    сам то Криницин не совсем чист .
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  • Анонимно 07 апр
    Все одним мирром мазаны!
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