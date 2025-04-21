«Самое главное, ради чего все это затевается, — это бизнес»: как пройдет KazanForum-2025

Казань первой в России примет конференцию AAOIFI по исламским финансам и Малайзийский форум по урбанистике

Фото: Динар Фатыхов

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» ожидают высокопоставленных гостей из 87 стран. В частности, участие подтвердили экс-президент Туркменистана, премьер-министр Малайзии и представитель королевской семьи Катара. По линии ведомств уже запланированы 50 соглашений, бизнес должен заключить «сильно больше», рассказали сегодня на пресс-конференции, посвященной подготовке и проведению KazanForum. В программе предусмотрено более 20 треков деловой программы, отраслевые форумы и даже дружеский матч с «Рубином», которого уже ждет Саудовская Аравия. О том, какие напутствия дала предпринимателям глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина и готова ли Казань к наплыву гостей, — в материале «Реального времени».

Участников ждут более 20 треков и 130 мероприятий

Менее месяца осталось до открытия главной площадки экономического взаимодействия России и стран исламского мира. Участников Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» ждет «целая неделя разных мероприятий», сообщила глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина.

Деловая программа пройдет 14—16 мая. Она включает 20 треков разного формата и более 130 мероприятий. Темой заседания группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в этом году станет молодежная политика. «Наш долг — привить молодежи бережное отношение к истории и культуре», — подчеркнула глава АИР.

Пленарное заседание будет посвящено цифровизации. По словам Минуллиной, сегодня стратегическое значение имеет создание вместе с исламскими странами совместных платформ разного формата, а также другие вопросы, которые будут обсуждаться на встрече. Традиционно большое внимание организаторы уделили и теме халяль-продукции.

— Это не только продовольствие. Это и халяль-сервисы, и маршруты, и медицинский туризм в сфере халяль, и фармацевтика. Целый трек посвящен именно этой теме, — сообщила спикер.



«После саммита глав государств БРИКС уже ничего не страшно», — считает Талия Минуллина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Наша задача — под руководством Минфина России, Центробанка адаптировать стандарты исламского банкинга к нашему законодательству»

Талия Минуллина ожидаемо попросила участников обратить особое внимание на тему исламских финансов:

— Россия до сих пор находится под санкциями, есть вопросы финансирования, достаточно высокой ставки. Прямо скажем, на инвестиционные проекты это влияет не очень хорошо. С точки зрения технологического развития мы могли бы быть больше полезными исламским странам. А вот с точки зрения привлечения исламского финансирования там очень большой ресурс. Российский фонд прямых инвестиций по этому направлению работает очень активно, как и другие финансовые институты и организации в нашей стране. И бизнес тоже может использовать эту возможность.

В этом году на форуме впервые в России пройдет конференция AAOIFI — организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений. «Наша задача — под руководством Минфина России, Центробанка адаптировать их (стандарты исламского банкинга, — прим. ред.) к нашему законодательству», — указала глава АИР. Она подчеркнула: к этому процессу будет привлечена и Госдума.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще одно мероприятие, которое Казань примет в мае первой в стране, — это Малайзийский форум по урбанистике. Он состоится в рамках выставки недвижимости, которую начали проводить с прошлого года по поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина. Малайзийский форум пройдет в партнерстве с Казанским федеральным университетом.

На полях KazanForum запланирован и съезд министров культуры исламских стран. Это связано с тем, что в феврале Казань была выбрана культурной столицей исламского мира на 2026 год. Тогда же раис Татарстана Рустам Минниханов говорил о готовности провести в следующем году конференцию министров культуры. Видимо, предложение было услышано.

Съедутся на форум и министры транспорта. «Логистика сегодня растет, растет электронная торговля, нагрузка на сети. Мы понимаем, что важны альтернативные транспортные коридоры. Все эти вопросы обсуждаются на транспортных сессиях», — заверила Минуллина.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Приедут экс-президент Туркменистана, премьер-министр Малайзии, представитель королевской семьи Катара

На данный момент участие в KazanForum подтвердили представители 87 стран. Ожидается, что его посетят 20—25 тыс. человек, сообщил на пресс-конференции председатель правления и директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

— Полагаем, что в деловой программе примут участие не менее 12 тыс. человек. А всего мероприятия, которые пройдут на площадке «Казань Экспо» и вне нее, посетят 20—25 тыс. человек, — сказал он.

На форуме ожидают высокопоставленных гостей из ОАЭ, Малайзии, Туркменистана, Катара, Турции, ЮАР, Азербайджана, Йемена, Пакистана, Ливии, Алжира, Бахрейна, Нигерии, Палестины, Туниса и других стран. Такие данные озвучил начальник отдела по вопросам международного спортивного, молодежного сотрудничества и туризма департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Константин Колпаков.

По его словам, приедут в Казань экс-президент Туркменистана, председатель Народного совета страны Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, представитель королевской семьи Катара Али Абдулла Тани Джасим Аль Тани, министр приватизации и инвестиций Пакистана Абдул Алим Хан, министр иностранных дел Ливийского государства Абд аль-Хади аль-Хувейдж, государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед аль-Зейуди.

Необычная программа ждет молодых дипломатов. Для них проведут встречу с раисом республики Рустамом Миннихановым и впервые устроят дружеский матч со звездами футбольного клуба «Рубин». Об этом знают даже в Саудовской Аравии, рассказала председатель совета молодых дипломатов МИД России Екатерина Акопян.

— В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке была двусторонняя встреча с Саудовской Аравией. Мы заговорили про наш форум молодых дипломатов, и они сказали: «О, у вас же скоро форум, где будет футбольным матч с «Рубином»? — поделилась она.

Ведомства планируют заключить 50 соглашений, бизнес — «сильно больше»

Ожидается подписание не менее 50 соглашений по линии ведомств. С учетом бизнеса число заключенных договоренностей, «скорее всего, будет сильно больше», рассказал на пресс-конференции директор департамента развития двустороннего сотрудничества Министерства экономического развития России Павел Калмычек.

— Мы сейчас в процессе сбора информации о том, какие соглашения будут подписываться. То, что к нам приходит, — это в первую очередь соглашения по линии ведомств, поэтому я сказал — около 50. Скорее всего, их будет сильно больше. <...> Я уверен, что у компаний будет многократно больше [соглашений]. Просто, как правило, у них нет обязательства информировать Минэкономразвития, — сообщил он.



По словам главы Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, наибольшее количество соглашений, информация о которых подана в оргкомитет форума, касаются транспорта и логистики, здравоохранения, а также просвещения и образования. Наблюдается активизация межвузовского взаимодействия, подчеркнула она. Ряда договоренностей собирается достичь и Татарстан.

— Например, на выставке недвижимости планируется очень крупное соглашение по реализации инфраструктурных девелоперских проектов на территории Татарстана. Запланировано соглашение с коллегами по инвестиционной работе, — сообщила Талия Минуллина.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Если предприниматели будут более ответственно подходить к конгрессно-выставочной деятельности, то и результаты будут выше»

— Самое главное, ради чего все это затевается, — это бизнес, — отметила Талия Минуллина.

Для предпринимателей соберут целый форум торгово-промышленных палат, которые приезжают с бизнес-делегациями из разных стран мира.



— Сегодня не все хотят озвучивать договоренности, которых достигают, — признала глава АИР. — Но некоторые, наоборот, считают что это хороший пиар-ход и возможность анонсировать свои инициативы, рассказать о своих возможностях экспорта продукции или услуг, представить конкретные предложения международному сообществу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Талия Минуллина призвала игроков рынка активнее готовиться к форуму, формулировать конкретные предложения:

— Если предприниматель просто ходит на эту площадку с кем-то знакомиться, то и результат будет — познакомиться. А если он ходит договариваться, значит, он должен заранее сказать, что он хочет и на каких условиях. Если наши предприниматели будут более ответственно подходить к конгрессно-выставочной деятельности в плане подготовленности к переговорным процессам, то и результаты будут, конечно, выше.



Готова ли Казань к наплыву гостей? «После саммита глав государств БРИКС уже ничего не страшно», — улыбнулась Талия Минуллина. Тем не менее в республике задумываются о строительстве новых объектов, в том числе гостиниц класса люкс. По словам главы АИР, в правительстве Татарстана на сопровождении находится ряд объектов по строительству новых пятизвездочных корпусов.

