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Россия и Оман отменили визовый режим для граждан с обычными паспортами

17:10, 22.04.2025
Россия и Оман отменили визовый режим для граждан с обычными паспортами
Фото: Динар Фатыхов

Правительства России и Омана подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение позволит гражданам обеих стран пересекать границу без оформления виз. Ранее президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

  • Визит султана Омана в Москву способствовал укреплению двусторонних отношений между странами. Подписание визового соглашения станет важным шагом в развитии туризма и торгово-экономического сотрудничества между Россией и Оманом.

Напомним, что недавно в Госдуму поступил на рассмотрение протокол к соглашению между правительствами России и Китая, который упрощает оформление виз для граждан, занимающихся международными автомобильными перевозками.

Матвей Гавриков

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