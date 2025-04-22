Россия и Оман отменили визовый режим для граждан с обычными паспортами
Правительства России и Омана подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов. Об этом сообщает ТАСС.
Соглашение позволит гражданам обеих стран пересекать границу без оформления виз. Ранее президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
- Визит султана Омана в Москву способствовал укреплению двусторонних отношений между странами. Подписание визового соглашения станет важным шагом в развитии туризма и торгово-экономического сотрудничества между Россией и Оманом.
Напомним, что недавно в Госдуму поступил на рассмотрение протокол к соглашению между правительствами России и Китая, который упрощает оформление виз для граждан, занимающихся международными автомобильными перевозками.
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