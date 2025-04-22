Дарья Тимченко: «Мы видим, что спрос на автокредит есть, и он поддерживается»

Фото: предоставлено авто.ру

За год количество заявок на автокредиты и их выдача сократились в два раза. Процент одобрения автокредитов тоже упал — с 11% в марте 2024-го до 5% в марте 2025-го. Такие цифры озвучил директор по развитию Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Замышляев на бизнес-завтраке с представителями республиканского автобизнеса. Однако не все так плохо. «Мы видим, что спрос на автокредит есть, и он поддерживается. Во-первых, госпрограммой — она все еще работает, она существует. И второе — это прямое субсидирование ставки по автокредиту от производителя», — сообщила «Реальному времени» директор направления развития цифровой сделки еКредит Дарья Тимченко. Подробнее о текущей ситуации на рынке автокредитования и портрете заемщика в Татарстане — в материале издания.

«Просто что-то невообразимое происходит»

— На самом деле, все достаточно печально на сегодня. Это, наверное, ни для кого не секрет, — так начал рассказ о текущем положении на рынке автокредитования директор по развитию Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Замышляев. — Количество заявок на автокредиты сократилось в два раза. Было 1,2 млн в марте прошлого года, на текущий момент — порядка 600 тысяч. И в связи с этим мы также видим очень сильное снижение конверсии (из заявки в выдачу, — прим. ред.).

Пугаться этого, по словам эксперта, не стоит — на одного заемщика может быть не одна, а до пяти заявок на автокредит. Такое проседание произошло дважды в прошлом году — в июле, когда ЦБ повысил ставку, и в октябре из-за утильсбора.

— Он очень сильно вырос, в связи с чем также конверсия снизилась. То есть покупательная способность была снижена, — отметил эксперт.

Упала и сама выдача кредитов: 160 тыс. в марте 2024-го против 70 тыс. в марте 2025-го. Процент одобрения автокредитов тоже рухнул — с 11% до 5% в марте 2025-го. «Просто что-то невообразимое происходит», — заметил эксперт.

— В связи с тем, что также сокращается уровень предложения, к сожалению, некоторые автодилеры вынуждены банкротиться. Мы, естественно, верим в лучшее. Наверняка когда-нибудь у нас будет такое же солнышко, как на улице, и мы все раскрутимся по продажам, по выдачам кредитов, — пожелал дилерам директор по развитию НБКИ.

предоставлено авто.ру

В Татарстане автокредиты берут мужчины от 29 до 39 лет сроком на 5,4 года

В лидерах по выдаче автокредитов — Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Согласно статистике НБКИ, новые машины берут в кредит чаще, чем б/у: 34 360 против 19 069. Еще 26 118 выдач не попали ни в одну из категорий.

— Объясняется тем, что не все банки корректно передают в кредитное бюро данные о типе автомобиля, на который был выдан тот или иной заем, — объяснил Алексей Замышляев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Портрет заемщика в Татарстане выглядит следующим образом: это мужчина от 29 до 39 лет, который берет 1,4 млн рублей на 65 месяцев (5,4 года).

— Сразу скажу, что это срок, который указан в заявке на кредит. Как правило, кредиты гасят досрочно, — заметил эксперт.

Цена нового авто в республике за год осталась на том же уровне, машины с пробегом — снизилась

Согласно статистике «Авто.ру», которая есть в распоряжении «Реального времени», средняя стоимость нового автомобиля в Татарстане за март 2025 года сохранилась на уровне 2,96 млн рублей. 92% предложений — это машины китайских брендов, еще 7% — отечественных. В топ моделей вошли Lada Vesta, которая сместила Lada Granta на второе место, Chery Tiggo 4 Pro, Aito M5, FAW Bestune B70.

Lada Vesta (в январе 2024 года — Lada Granta). Lada Granta (в январе 2024 года — Haval Jolion). Chery Tiggo 4 Pro (в январе 2024 года — Toyota Camry). Aito M5 (в январе 2024 года — Lada Vesta). FAW Bestune B70 (в январе 2024 года — Geely Atlas Pro).

Цена авто с пробегом в республике снизилась на 3,4% по сравнению с показателями начала 2024 года — до 1,42 млн рублей. При этом вырос средний пробег (+14,3%, до 145 766 км) и увеличился возраст (+1,2 года, до 10,5 года). Здесь популярны европейские (31%), отечественные (21%), южнокорейские (18%) и японские (17%) марки. У китайских же только 6% рынка. В топ моделей вошли:

Lada Granta (в январе 2024 года — Hyundai Solaris). Lada 2114 (в январе 2024 года — Lada Vesta). Lada Kalina (в январе 2024 года — Lada 2114). Lada Priora (в январе 2024 года — Kia Rio). Kia Rio (в январе 2024 года — Lada Priora).

«Мы надеемся на отложенный спрос, он тоже никуда не денется»

Ситуацию на рынке автокредитования «Реальному времени» прокомментировала директор направления развития цифровой сделки еКредит Дарья Тимченко.

— Первую половину 2024 года мы росли в объемах на фоне новостей о повышении утилизационного сбора и стоимости машины, которые стимулировали продажи. Но уже начиная с октября все эти меры, которые принимал Центральный банк и правительство РФ по снижению инфляции (речь о повышении ключевой ставки, — прим. ред.), привели к падению [объемов автокредитования], и к падению колоссальному. Но мы видим, что спрос на автокредит есть, и он поддерживается. Во-первых, госпрограммой — она все еще работает, она существует. И второе — это прямое субсидирование ставки по автокредиту от производителя. Например, это большие крупные бренды — Chery, Haval. У них до сих пор есть и рассрочки, и ставка очень хорошая. И это поддерживает спрос на покупку новых автомобилей. Если смотреть на автомобили с пробегом, то там никто ничего не поддерживает. «Пробег» сам себя поддерживает только регулированием цен на автомобили.

При этом такие авто все еще берут в кредит, уточнила эксперт:

— Но на них повышение ключевой ставки сказалось особенно сильно. Если производители пытаются себя поддержать, то «пробег» падает и падает. Но мы надеемся на отложенный спрос, он тоже никуда не денется.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как пояснила Дарья Тимченко, дальнейшая судьба рынка автокредитования будет зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке.

— Конечно, и от курса рубля тоже зависит, и от макроэкономической политики. Я думаю, что с высокой ставкой нам придется жить какое-то время, и да, производителям придется поддерживать [продажи]. Мы предполагаем, что в сегменте авто с пробегом дилеры будут пытаться избегать стоков и снижать цены, — заключила она.