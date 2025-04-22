Downdetector выдал ложное сообщение о сбое в Рунете

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Сервис Downdetector зафиксировал массовый сбой в работе сайтов и приложений в Рунете, однако позже выяснилось, что проблема возникла в самом сервисе.

— У нас произошел сбой и бот вырвался на свободу. Привяжем его покрепче, чтобы такого больше не повторилось, — говорится в официальном сообщении компании.

Представители Downdetector принесли извинения за ложную тревогу и доставленные неудобства пользователям.

Напомним, что недавно мессенджер Telegram столкнулся со значительными сбоями. По данным сервиса Downdetector, было зафиксировано 2 182 жалобы. Проблемы касаются мобильного приложения, веб-версии и уведомлений. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Нижегородской, Самарской, Тверской и Ульяновской областей, Татарстана.

Матвей Гавриков