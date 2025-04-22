Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Президент России Владимир Путин примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится 18—21 июня. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
- — С 2006 года форум проводится под патронажем и при участии президента Российской Федерации. Так будет и на этот раз, — отметил дипломат на брифинге МИД России и Фонда Росконгресс.
По словам Панкина, ПМЭФ является уникальной площадкой для развития деловых связей и поиска партнеров. Форум служит ключевой международной площадкой для обсуждения современных экономических проблем и запуска инновационных проектов.
В этом году, как ожидается, мероприятие соберет высокопоставленные делегации, включая министров, политиков, руководителей международных организаций, представителей бизнес-сообщества и научных кругов.
Экспозиция «Наследие саммита БРИКС», которая представит национальные разработки Татарстана, будет организована в рамках Петербургского международного экономического форума в 2025 году. Выставка станет продолжением выставки «Сделано в Казани», которая пользовалась успехом у участников саммита БРИКС.
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