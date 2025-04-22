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Louis Vuitton вернется в Россию с новым товарным знаком

12:52, 22.04.2025
Louis Vuitton вернется в Россию с новым товарным знаком
Фото: Инна Серова

Бренд Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России, сообщает РИА «Новости». Роспатент одобрил заявку компании, поданную в октябре 2024 года, в апреле 2025 года. Новый знак будет действовать до 2034 года.

Согласно документам, Louis Vuitton планирует производить и продавать в России ювелирные украшения и бижутерию. Это решение стало возможным после того, как бренд ранее временно закрыл свои бутики в России в марте 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, известно, что Louis Vuitton подал не менее 80 анонимных заявок на регистрацию товарных знаков в стране. Ранее Роспатент также зарегистрировал товарные знаки для автомобильных компаний KIA и Hyundai.

Напомним, что компания IKEA также зарегистрировала новый товарный знак на территории России. Информация об этом появилась в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности.

Анастасия Фартыгина

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