Louis Vuitton вернется в Россию с новым товарным знаком

Фото: Инна Серова

Бренд Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России, сообщает РИА «Новости». Роспатент одобрил заявку компании, поданную в октябре 2024 года, в апреле 2025 года. Новый знак будет действовать до 2034 года.

Согласно документам, Louis Vuitton планирует производить и продавать в России ювелирные украшения и бижутерию. Это решение стало возможным после того, как бренд ранее временно закрыл свои бутики в России в марте 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, известно, что Louis Vuitton подал не менее 80 анонимных заявок на регистрацию товарных знаков в стране. Ранее Роспатент также зарегистрировал товарные знаки для автомобильных компаний KIA и Hyundai.

Напомним, что компания IKEA также зарегистрировала новый товарный знак на территории России. Информация об этом появилась в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности.



Анастасия Фартыгина