В Татарстане усилили ветеринарный контроль перед Курбан-байрамом

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии праздника в Татарстане усилены меры ветеринарного контроля для предотвращения распространения опасных заболеваний среди животных. Как сообщают региональные власти, все перемещения скота из других регионов должны сопровождаться ветеринарными справками и регистрацией в системе «Хорриот».

С начала года проведено более 2 000 проверок транспортных средств, перевозящих животных. В ходе контрольных мероприятий выявлено и пресечено 16 попыток нелегального ввоза скота без необходимой документации.

Особое внимание уделяется профилактике таких опасных заболеваний, как ящур, бруцеллез и оспа овец. Ветеринарные службы переведены на усиленный режим работы для обеспечения безопасности во время проведения Курбан-байрама как для людей, так и для животных.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил взять по контроль несанкционированный ввоз в республику скота из-за угрозы распространения бруцеллеза. В настоящее время 80% молочного скотоводства не имеет достаточной биозащиты от проникновения инфекционных заболеваний.

Матвей Гавриков