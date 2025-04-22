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В Киржачском районе Владимирской области объявлена ЧС после взрыва

17:29, 22.04.2025
В Киржачском районе Владимирской области объявлена ЧС после взрыва
Фото: Максим Платонов

Чрезвычайная ситуация объявлена на территории Киржачского района Владимирской области, сообщило МЧС. Глава района Елена Карпова подтвердила произошедший взрыв и сообщила о задействовании всех сил оперативного реагирования.

Очевидцы делятся фотографиями столба дыма в районе происшествия.

Прокуратура контролирует ситуацию в Киржачском районе Владимирской области в местах размещения граждан, эвакуируемых из близлежащих населенных пунктов, сообщили в ведомстве.

Взрыв произошел из-за возгорания на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области, сообщили в Минобороны РФ. Причиной происшествия стало нарушение требований безопасности, отметили в ведомстве. Для ликвидации последствий привлечены расчеты воинской части и МЧС России.

  • Правительство Владимирской области призвало воздержаться от поездок в Киржачский район, где объявлен режим ЧС после взрыва.
Матвей Гавриков

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