В Киржачском районе Владимирской области объявлена ЧС после взрыва
Чрезвычайная ситуация объявлена на территории Киржачского района Владимирской области, сообщило МЧС. Глава района Елена Карпова подтвердила произошедший взрыв и сообщила о задействовании всех сил оперативного реагирования.
Очевидцы делятся фотографиями столба дыма в районе происшествия.
Прокуратура контролирует ситуацию в Киржачском районе Владимирской области в местах размещения граждан, эвакуируемых из близлежащих населенных пунктов, сообщили в ведомстве.
Взрыв произошел из-за возгорания на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области, сообщили в Минобороны РФ. Причиной происшествия стало нарушение требований безопасности, отметили в ведомстве. Для ликвидации последствий привлечены расчеты воинской части и МЧС России.
- Правительство Владимирской области призвало воздержаться от поездок в Киржачский район, где объявлен режим ЧС после взрыва.
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