В 2024 году жителям Татарстана вернули 14,5 млрд рублей по налоговым вычетам

Подать документы на получение социального и имущественного вычета можно в любое время в течение календарного года

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году татарстанцам вернули 14,5 млрд рублей по налоговым вычетам. Об этом на брифинге в кабмине республики сообщил глава Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин.

В 2023 году гражданам вернули 13,7 млрд рублей по налоговым вычетам. «Динамика очень хорошая», — заключил глава ведомства.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Здесь никаких временных ограничений нет, в течение календарного года в любое время можно подать документы на получение социального и имущественного вычета, — подчеркнул Марат Сафиуллин.

Напомним, УФНС по Татарстану ожидает, что обязанные задекларировать свои доходы жители республики заплатят в бюджет более 5 млрд рублей. По состоянию на 1 апреля татарстанцы представили порядка 236 тыс. деклараций 3-НДФЛ по всем основаниям.



Галия Гарифуллина