В 2024 году жителям Татарстана вернули 14,5 млрд рублей по налоговым вычетам
Подать документы на получение социального и имущественного вычета можно в любое время в течение календарного года
В 2024 году татарстанцам вернули 14,5 млрд рублей по налоговым вычетам. Об этом на брифинге в кабмине республики сообщил глава Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин.
В 2023 году гражданам вернули 13,7 млрд рублей по налоговым вычетам. «Динамика очень хорошая», — заключил глава ведомства.
— Здесь никаких временных ограничений нет, в течение календарного года в любое время можно подать документы на получение социального и имущественного вычета, — подчеркнул Марат Сафиуллин.
Напомним, УФНС по Татарстану ожидает, что обязанные задекларировать свои доходы жители республики заплатят в бюджет более 5 млрд рублей. По состоянию на 1 апреля татарстанцы представили порядка 236 тыс. деклараций 3-НДФЛ по всем основаниям.
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